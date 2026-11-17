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Almanya, Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu üyeliği ve başekonomistliği görevi için ekonomist Markus Brunnermeier'i aday göstermeyi planlıyor.

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in ABD'deki Princeton Üniversitesinde görev yapan ekonomist Markus Brunnermeier'in adaylığına ilişkin önerisini Başbakan Friedrich Merz'e sunduğu bildirildi.

Brunnermeier'in uzmanlığıyla bu görev için son derece uygun bir isim olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Başbakan Merz liderliğindeki federal kabinenin adaylık konusunu yarın karara bağlamasının beklendiği kaydedildi.

ECB başekonomisti, yönetim konseyinin faiz oranı ve strateji kararlarını hazırlaması nedeniyle bankanın para politikasında kilit bir rol oynuyor. İrlandalı Philip Lane'in görev süresinin 31 Mayıs'ta dolmasıyla 2027 yılında başekonomistlik makamı boşalacak.

ECB Başkanlığı yarışında belirsizlik sürüyor

Öte yandan, Alman hükümetinin ECB başkanlığı koltuğu için hangi ismi destekleyeceği henüz netlik kazanmadı. Mevcut başkan Christine Lagarde, normal görev süresinin dolmasına yaklaşık 9 ay kala, 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

Lagarde'ın yerine geçecek isim konusunda ise Hollanda Merkez Bankasının eski başkanı Klaas Knot ile İspanya'nın aday gösterdiği Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos'un öne çıktığı belirtiliyor.

Kaynak: AA