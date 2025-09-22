Almanya Demir Yolları Hedeflerini Belirledi: 2029'a Kadar Yüzde 70 Zamanında Varış

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Alman Demir Yollarının (Deutsche Bahn) uzun mesafe taşımacılığında 2029'a kadar en az yüzde 70'lik "zamanında varış" hedeflendiğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, başkent Berlin'de, bakanlığın yeni demir yolu stratejisini açıkladı.

Schnieder, 2029'a kadar uzun mesafe taşımacılığında en az yüzde 70 zamanında varış oranına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, bunu, demir yollarının durumu nedeniyle gerçekçi bir hedef olarak nitelendirdi.

Alman Demir Yollarının uzun mesafe taşımacılığında zamanında varış hedefinin orta vadede yüzde 80, uzun vadede ise yüzde 90 olduğunu aktaran Schnieder, şehir içi ulaşımda zamanında varış oranının yüzde 90'ın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Schnieder, trenlerin zamanında varması için iyileştirmelerin bir gecede gerçekleşmeyeceğini ve sabırlı olunması gerektiğini vurgulayarak, bunun için uzun vadeli bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.

Alman hükümeti demir yolu ağının modernizasyonunu sağlayacak

Almanya Ulaştırma Bakanlığının yeni demir yolu stratejisine göre, Alman hükümeti, 500 milyar avroluk altyapı özel fonundan sağlanan kaynaklarla demir yolu ağının modernizasyonunu hedefliyor. 2029'a kadar sadece dijitalleşmeye 10 milyar avro yatırım yapılacak.

Deutsche Bahn'ın uzun mesafe ve bölgesel ulaşım bölümlerinin en geç 2028 sonuna kadar, yük taşımacılığının ise 2026'ya kadar kalıcı kar etmesi sağlanacak.

Tren istasyonlarının yolcular için daha güvenli ve temiz hale getirilmesi, konforun artırılması da stratejideki hedefler arasında yer alıyor.

Bakanlığın yeni stratejisinde, "Müşteriler Alman Demir Yollarının sunduğu hizmetlere güvenebilmeli, en iyi şekilde bilgilendirilmeli ve aynı zamanda demir yolu sistemini kullanırken kendilerini rahat hissetmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, ayrıca ülkede 2029'a kadar altyapıyı modernleştirmek için 166 milyar avro harcanmasını planlıyor. Altyapı yatırımları, her yıl yaklaşık 33 milyar avro olmak üzere 2025 ve 2029 yılları arasında eşit olarak dağıtılacak.

Öte yandan, Alman Demir Yollarının iştiraki DB Regio'nun Genel Müdürü Evelyn Palla, Alman Demir Yollarının yeni Genel Müdürü olarak atandı. Alman Demir Yollarının Eski Genel Müdürü Richard Lutz, demir yollarında "artan güvenilirlik ve altyapı sorunları" nedeniyle geçen ay görevden alınmıştı.