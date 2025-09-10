Almanya'dan Kritik Altyapıya Güvenlik Düzenlemesi

Almanya'da Bakanlar Kurulu, şebeke, enerji santrali ve su kaynağı gibi kritik altyapının güvenliğini artırmak için yeni kuralları onayladı.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kritik altyapının fiziksel güvenliğini artırmak için yeni kurallara Bakanlar Kurulunun onay verdiği duyuruldu.

Söz konusu yeni kurallar, Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerini de Alman hukukuna dahil ederek enerji, ulaştırma, finans, sağlık ve su gibi sektörlerdeki şirketleri tesislerinin güvenliğini sağlamaya mecbur kılıyor.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Kritik Altyapı Yasası'nın (Kritis-Umbrellagesetz) amacı altyapının doğal afetler, sabotaj veya terörizm gibi tehditlere karşı direncini güçlendirmek.

Yasa, ilk kez dijital olmayan koruma için ülke çapında tek tip bir çerçeve oluşturuyor ve mevcut siber güvenlik düzenlemelerini tamamlıyor.

Söz konusu yasaya göre, enerji, ulaştırma, finans, sağlık ve su gibi sektörlerdeki şirketler tesislerini kaydettirmek, düzenli olarak kendi risk analizlerini sunmak ve bunlara dayanarak bir dayanıklılık planı geliştirmekle yükümlü olacak.

Yasa, elektrik santrallerinin çevresine dikenli tel çitler inşa etmek gibi teknik güvenlik önlemlerinin yanı sıra tesislerde çevreyi izleme ve dedektörlerin kullanımını da içeriyor.

Tesislere erişimin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi istenen yasada, buna acil durum güç kaynakları ve tedarik zincirlerinin güvenliği de dahil ediliyor.

Yasaya göre, en az 500 bin kişiye hizmet veren altyapılar kritik olarak kabul ediliyor.