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Almanya'da üretici fiyatları haziranda yüzde 1,8 arttı

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Almanya'da haziran ayı üretici fiyatları yıllık %1,8 artarak piyasa beklentisinin (%1,9) altında kaldı. Aylık bazda %0,3 düşüş kaydedildi. Artışta ara malları fiyatlarındaki %5,1'lik yükseliş etkili olurken, enerji fiyatları yıllık %0,4 arttı, aylık %1,8 geriledi. Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji krizi etkisiyle fiyatlar önce yükselmiş, ABD-İran mutabakatıyla düşüş yaşanmıştı.

Almanya'da üretici fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 artış göstererek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretici fiyatları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarken, aylık bazda yüzde 0,3 geriledi. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının haziranda yıllık bazda yüzde 1,9 yükseleceği yönündeydi. Almanya'da üretici fiyatları, mayısta yüzde 2,2 artışla 2023 Mayıs'tan beri en hızlı artışı kaydetmişti.

Üretici fiyatlarında haziranda görülen artışın temel nedeni ara malları fiyatlarının yüzde 5,1 yükselmesi oldu. Enerji fiyatları ise haziranda yıllık bazda yüzde 0,4 artarken, aylık bazda yüzde 1,8 geriledi.

Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı enerji krizi sonrası fiyatlarda keskin artış yaşanmış ancak ABD- İran arasında haziranda varılan mutabakatın ardından düşüş görülmüştü.

Almanya'da enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatlarındaki artış yıllık bazda yüzde 2,4 ve aylık bazda yüzde 0,2 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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