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Almanya'da tüketici güveni geriledi

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Almanya'da tüketici güveni, temel gelir beklentilerindeki zayıflama nedeniyle hafif geriledi.

Almanya'da tüketici güveni, temel gelir beklentilerindeki zayıflama nedeniyle hafif geriledi.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, ağustos için öngörülen endeks değeri önceki aya kıyasla 0,3 puan düşüşle 29,6 puana geriledi. Temmuz için öngörülen değer 29,3 puana revize edildi.

Tüketici güvenindeki hafif düşüşte, temel gelir beklentilerinde zayıflama ve tasarruf eğiliminin artması etkili oldu.

Gelir beklentisi endeksi 2,3 puan düşüşle eksi 14,5 puan olurken, tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin mali durumlarına "karamsar" baktığı görüldü.

Tüketicilerin harcama eğilimi ise 3,5 puanlık artışla eksi 9,9 puana çıktı. Tüketiciler, büyük ölçekli harcamalar için mevcut dönemi geçen aya kıyasla biraz daha elverişli görse de genel olarak harcama eğilimi düşük seviyesini koruyor. Bu durum, mevcut belirsizliklerin harcama eğilimini baskılamayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, tüketici güveninin büyük ölçüde değişmediğini belirterek, "Satın alma eğilimi ılımlı şekilde artmış olsa da hala oldukça zayıf seyrediyor. Gelir beklentileri bir miktar daha gerilerken, tasarruf etme eğilimi yeniden ılımlı bir artış gösterdi. Devam eden belirsizlikler nedeniyle birçok hane halkı, harcamaları konusunda temkinli davranmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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