Almanya'da kebap depremi! Fiyatlar ikiye katlandı, dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir - Haberler

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Almanya'da kebap depremi! Fiyatlar ikiye katlandı, dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir

Haberler.com - Ekonomi
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Akaryakıt ve gıdada yükselişe geçen fiyatlar, Almanya'da en çok tüketilen yemeklerden biri olan döneri de vurdu. Alman basını "Kebap depremi, Almanya'yı sarsıyor" başlığıyla geçtiği haberde, et dönerin fiyatında ciddi oranda artış yaşandığı ve Berlin'de 3.5 eurodan satılan döner için vatandaşların artık 5-6 euro arasında ödemeler yapmak zorunda kaldığı ifade edildi. Öte yandan sektördeki durumun kötüye gittiği ve bazı dönercilerin kısa süre içinde kapatabileceği belirtildi.

Küresel ölçekte artan enerji ve gıda fiyatları, Almanya'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Almanya'da en çok tüketilen fast food olarak bilinen döner, ülke gündemini meşgul etmeye başladı.

"Fiyatlarda dramatik artış: Döner şoku" başlığıyla konuyu ön plana çıkaran Bild gazetesi, "Hâlâ kâr etmeyen şirketler var." diyerek, bu durumun Almanlar için bir tehdit olup olmadığını mercek altına aldı. Sürücülerin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte de yemeklerde kullanılan yağ fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekildi.

Durumun bunlarla sınırlı olmadığı belirtilerek, "Kebap depremi, Almanya'yı sarsıyor" ifadesi kullanıldı. Haberde, "imdada yetişen" et dönerin fiyatında ciddi oranda artış yaşandığı, Berlin'de son döneme kadar 3.5 euro ödeyenlerin artık 5-6 euro arasında ödemeler yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Avrupa'daki Türk Dönerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ülber, dönerde daha fazla fiyat artışı bekliyor. Et, un, bitkisel yağ ve sebzeler gibi enerji ve gıdada ortaya çıkan ek maliyetlere işaret eden Ülber, "Bir döner kebabı aslında 7.30 euroya mal olmalı." dedi.

Söz konusu sektördeki durumun yaklaşık altı aydır çok zor günlerden geçtiği, birçok şirketin artık kâr etmediğinin altı çizildi. Aynı haberde, bazı kebapçıların iki ila üç ay içinde kapanmasının ihtimal dahilinde olduğu, geri kalanı için ise maliyetlerin sonbaharda artmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Buna gerekçe olarak, asgari ücretin saatte 12 euroya yükseltilmesi olduğu kaydedildi.

Almanya'da kebap depremi! Fiyatlar ikiye katlandı, dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir

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Haberler.com - Ekonomi

Almanya, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (8)

Kemal Öztürk:

??????ya komedi gibisiniz

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Osman Tokgonul:

Ya , hani Avrupa da temel gıda maddeleri yok ve raflar bomboştu hamdolsun bizde vardı (?) Vay beee , rafları doldurmuşlar bir de iflas ediyorlar . Lan bu Avrupa çok çalışkan ya .

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mahmut kemal :

Türk Turcker amerikada yaşayan taşımacılık yapan vatandaşımız amerikada bile yakıt fiyatlarının ikiye katlandığını söylüyor. Petrol zengini ülke üstüne tüm dünyayı işgalle sömüren ülkede fiyatlar 2'ye katlıyorsa Türkiye'yi düşünün.

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