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Almanya'da şirketlerin işe alım iştahı haziranda da azaldı

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Almanya'da Ifo İstihdam Barometresi haziranda 92,3 puana gerileyerek şirketlerin yeni personel alma planlarındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdi. İmalat ve sanayide işten çıkarmalar devam ederken, hizmet sektöründe sert düşüş kaydedildi.

Almanya'da şirketlerin yeni personel istihdam etme planlarındaki düşüş eğilimi haziran ayında da hız kesmedi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), haziran ayına ilişkin "İstihdam Barometresi" sonuçlarını yayımladı. Buna göre, mayıs ayında 93,9 puan olan Ifo İstihdam Barometresi, haziranda 1,6 puanlık düşüşle 92,3'e indi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Ifo Makroekonomi ve Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "Alman iş gücü piyasası zayıf seyrini sürdürüyor. Almanya, şu an için istihdamda kalıcı bir toparlanma sürecinden hala çok uzakta." ifadelerini kullandı.

Sektörel bazda incelendiğinde, Alman ekonomisinin lokomotifi konumundaki imalat ve sanayi sektöründe işten çıkarma planları ağırlığını korumaya devam etti. Sektöre yönelik barometrede hafif bir toparlanma gözlense de şirketlerin temkinli duruşu değişmedi.

Hizmet sektöründe ise barometre sert düşüş kaydetti. Bu alanda özellikle geçici istihdam büroları ile turizm sektöründe görünümün kritik kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Ifo açıklamasında, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde de personel azaltma eğiliminin yeniden artışa geçtiği belirtildi.

Buna karşın inşaat sektöründe istihdam planlarında neredeyse hiçbir değişiklik öngörülmediği, inşaat firmalarının mevcut personel kadrolarını büyük ölçüde sabit tutmayı hedeflediği bildirildi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
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