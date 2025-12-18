Haberler

Almanya'nın ihracat sektöründe beklentiler yılın sonunda olumsuz seyrini sürdürüyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan ankete göre, Almanya'nın ihracat beklentileri aralık ayında da olumsuz bir seyir izlemekte. Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, kasımda 3,8 puan iken aralıkta eksi 3,1'e geriledi. Otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinde temkinli bir durum söz konusu.

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi yıl sonunda olumsuz seyrini sürdürüyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için aralık ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, kasımda 3,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, aralıkta eksi 3,1'e gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

Ifo'ya göre otomotiv ve makine mühendisliği sektörleri büyük ölçüde temkinli olmaya devam ediyor ve her iki sektör de ihracatın daralmasını bekliyor.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracat ekonomisi yılı hayal kırıklığı oluşturan bir şekilde kapatıyor. 2026'nın ilk çeyreği için görünüm oldukça durgun. İhracatta gerçek bir canlanma yaşanmıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
