Almanya'nın ihracat sektöründe beklentiler yılın sonunda olumsuz seyrini sürdürüyor

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi yıl sonunda olumsuz seyrini sürdürüyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için aralık ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, kasımda 3,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, aralıkta eksi 3,1'e gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

Ifo'ya göre otomotiv ve makine mühendisliği sektörleri büyük ölçüde temkinli olmaya devam ediyor ve her iki sektör de ihracatın daralmasını bekliyor.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracat ekonomisi yılı hayal kırıklığı oluşturan bir şekilde kapatıyor. 2026'nın ilk çeyreği için görünüm oldukça durgun. İhracatta gerçek bir canlanma yaşanmıyor." ifadelerini kullandı.