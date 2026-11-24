Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya'da iş dünyasının ekonomik gidişata ilişkin güveni, hizmet ve ticaret sektörlerindeki iyileşmenin etkisiyle kasımda 90,6 puana yükselerek artış trendini yedinci aya taşıdı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde revize edilmiş haliyle 90,1 puan olan endeks, kasımda piyasa beklentisi olan 90,5 puanın üzerinde gerçekleşerek 90,6 puana ulaştı. Böylece endeks, mayıs ayında başlayan artış trendini yedinci aya taşıdı.

Aynı dönemde şirketlerin mevcut faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti ölçen Mevcut Durum Endeksi ekimdeki 88,8 puandan 89,4 puana çıkarken, geleceğe yönelik beklentileri ölçen Beklentiler Endeksi de 91,5 puandan 91,9 puana yükseldi.

Sanayi sektöründe gerileme, hizmetlerde toparlanma

Sektörel bazda incelendiğinde, önceki aylardaki tablonun aksine kasımda toparlanmanın lokomotifi hizmetler ve ticaret sektörleri oldu.

İmalat sanayisinde iş ortamı endeksi, art arda altı aylık yükselişin ardından kasımda gerileme kaydetti. Mevcut durum değerlendirmesinin neredeyse değişmediği sektörde beklentiler yeniden negatif bölgeye geçerken, özellikle tüketim malları üreticileri güven kaybı bildirdi.

Hizmetler sektöründe ise iş ortamı belirgin bir iyileşme gösterdi. Hizmet şirketlerinin mevcut iş durumundan duydukları memnuniyet ve gelecek döneme ilişkin beklentileri önemli ölçüde artarken, lojistik alanındaki toparlanmanın sürdüğü kaydedildi.

Ticaret sektöründe de perakende kaynaklı artışla endeks yükseldi.

İnşaat alanında ise beklentilerdeki kötümserliğin azalmasına karşın mevcut duruma yönelik olumsuz değerlendirmeler nedeniyle endeks hafif geriledi.

Kamu harcamaları büyümeyi destekliyor

Analistler, Almanya genelindeki ekonomik toparlanmanın arkasındaki ana itici gücün altyapı ve savunma sanayisine yönelik artan kamu harcamaları olduğunu belirtiyor.

Alman hükümeti ve önde gelen ekonomi enstitüleri de ülkenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminlerini yüzde 1,3 seviyesinde öngörüyor.

Verileri değerlendiren Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Almanya'da iş dünyasının güveni iyileşti. Şirketler mevcut iş durumlarından daha memnun ve beklentilerini de yukarı yönlü revize ettiler. Alman ekonomisindeki toparlanma sürüyor ancak henüz genele yayılmış değil." ifadesini kullandı.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de enerji fiyatları ve faiz oranlarındaki düşüşün güveni desteklediğini belirterek, "Alman ekonomisinin konjonktürel toparlanması devam edecek ancak bu henüz sürdürülebilir bir iyileşme değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mali teşviklerin desteğiyle bu yıl yüzde 1,3, gelecek yıl ise yüzde 1 ila 1,5 büyüme beklediklerini aktaran Brzeski, "Bugünkü Ifo endeksi hem umut hem de uyarı barındırıyor; toparlanmanın süreceğine dair bir umut ve bunun kesinlikle reform rehavetine yol açmaması gerektiğine dair bir uyarı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA