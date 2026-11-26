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Almanya'da aralık ayına ilişkin tüketici güveni, gelir beklentilerindeki sınırlı iyileşmeye rağmen Noel alışverişi sezonu öncesinde düşük seviyede kalmaya devam etti.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından yaklaşık 2 bin tüketiciyle yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Buna göre, kasımda eksi 30,9 puan olan Tüketici Güven Endeksi aralık ayı için bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak eksi 30,2 puana yükseldi. Piyasalarda beklenti, endeksin eksi 30 puan seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Anket sonuçlarına göre, kasımda ekonomik beklentiler endeksi 6 aylık kesintisiz artış serisini sonlandırarak 3,7 puan düşüşle eksi 1,6 puana geriledi.

Akaryakıt vergisi indirimi gibi rahatlatıcı önlemlere rağmen enflasyon endişeleriyle fiyat beklentileri endeksi ise 1,8 puan artarak 2,8 puana çıktı.

Gelir beklentileri endeksi kasımda 1,8 puanlık artışla eksi 13,9 puana yükselmesine karşın, özellikle enerji olmak üzere yüksek fiyatların hane halkı üzerindeki baskısını sürdürmesi nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 14 puan aşağıda kaldı.

Tüketicilerin satın alma eğilimi endeksi 0,4 puanlık sınırlı bir artışla eksi 11,5 puana çıkarken, tasarruf eğilimi endeksi ise üst üste ikinci kez gerileyerek 1,6 puan düşüşle 15,6 puan oldu.

"Yaklaşan Noel sezonu için iyi bir işaret değil"

NIM Tüketici Araştırmaları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, tüketici güveninin kasımda bir önceki aya göre önemli bir değişiklik göstermediğini belirterek, "Tüketici iklimi az çok düşük bir seviyede durgunlaşmış durumda. Bu, yaklaşan Noel alışverişi sezonu için iyi bir işaret değil. Tüketici güveni şu anda bir yıl öncesine kıyasla bile biraz daha düşük. NIM'in tüketicilerin planlanan Noel hediyesi harcamalarına ilişkin yakın tarihli bir araştırması da bu temkinli satın alma eğilimini doğruluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA