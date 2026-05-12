Almanya Başbakanı Merz'den ekonomik durgunluğa karşı "milli çaba" çağrısı Açıklaması

"Son 20 yılın yöntemleriyle devam etme lüksümüz kalmamıştır" - "Almanya artık silkelenip kendine gelmek zorundadır"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman ekonomisinin durgunluktan çıkması için toplu bir çaba gösterilmesi çağrısı yaparak "Almanya artık silkelenip kendine gelmek zorundadır." dedi.

Merz, Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) başkent Berlin'de düzenlenen ulusal kongresinde yaptığı konuşmada, küresel krizler ve biriken yapısal sorunlar nedeniyle ülkenin son on yılların en ağır değişim baskısı altında olduğunu belirtti.

Dünyanın ani ve sarsıcı bir değişim sürecinden geçtiğini ifade eden Merz, bu durumun Almanya'yı doğrudan etkilediğini belirtti.

"Eskisi gibi devam edemeyiz"

Dünyanın baş döndürücü bir hızla yeniden şekillendiğini ve bu durumun doğrudan Almanya'yı etkilediğini ifade eden Merz, ülkenin ekonomik gelişiminin en az yedi yıldır duraksadığını hatırlattı. Sanayide her yıl 100 binden fazla istihdam kaybı yaşandığına dikkati çeken Almanya Başbakanı, "Son 20 yılın yöntemleriyle devam etme lüksümüz kalmamıştır." uyarısında bulundu.

Alman ekonomisinin durgunluktan çıkması için toplu bir çaba gösterilmesi çağrısı yapan Merz, "Almanya artık silkelenip kendine gelmek zorundadır." diye konuştu.

Merz, ekonomik büyümenin bir amaç değil, istihdam, vergi geliri, işleyen bir refah devleti ve sürdürülebilir emeklilik sistemi için temel bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

En zor emeklilik sistemi

Yasal emeklilik sistemini "önlerindeki en zor mesele" olarak tanımlayan Friedrich Merz, mevcut sistemin demografik gerçekler karşısında tıkandığını belirterek, bu yaz hayata geçirilecek reformun yol haritasını paylaştı.

Merz, sistemin üzerindeki yükü hafifletmek için yasal, mesleki ve özel emeklilikten oluşan "Üç Sütunlu Model"in güçlendirileceğini duyurdu.

Salondan yükselen tepkilere karşı reformun matematiksel bir zorunluluk olduğunu savunan Merz, "Gelecekte sadece iki çalışanın bir emekliyi finanse etmesi imkansızdır. Bu bir tercih değil, matematiksel bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
