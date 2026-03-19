Haberler

Alman kimya şirketi Lanxess 550 kişiyi daha işten çıkaracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman özel kimyasallar üreticisi Lanxess, küresel kimya sektöründe derinleşen kriz ve düşen kar marjları nedeniyle ek istihdam kesintisine gitme kararı aldığını duyurdu.

Köln merkezli şirketten yapılan açıklamada, kimya sektöründeki diğer birçok şirket gibi Lanxess'in de ekonomik baskı altında olduğu belirtildi.

Mevcut maliyet düşürme programının genişletildiği ve 2028 sonuna kadar her yıl 100 milyon avro tasarruf etmenin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Şirket, bu hedefe ulaşmak için tüm kademelerde sürdürülen sıkı maliyet disiplininin yanı sıra yaklaşık üçte ikisi Almanya'da olmak üzere 550 ek istihdam kesintisi yapmayı planlamaktadır." ifadesi yer aldı.

Mevcut maliyet düşürme programı kapsamında idari personel için haftalık çalışma süresini 35 saate düşüren Alman şirket, üst yönetim maaşlarının ise dondurulmasını kararlaştırdı.

Satışlar geriledi

Şirketin 2025 mali yılı verilerine göre, satış gelirleri yüzde 10,9 azalarak 5,6 milyar avroya geriledi. Aynı dönemde, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ise yüzde 16,9'luk kayıpla 510 milyon avroya düştü. Yönetim, 2026 yılı için faaliyet karı beklentisini 450 milyon ile 550 milyon avro aralığında öngördü.

Lanxess Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Zachert, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2025 yılı hem Lanxess hem de tüm kimya sektörü için son derece zorlu geçti." ifadesini kullandı.

Sektörde olumlu bir ivmelenmenin en erken yılın ikinci yarısında başlayabileceğini belirten Zachert, zayıf talep, düşen ham madde maliyetlerine bağlı fiyat gerilemesi ve Asya pazarından gelen yoğun fiyat baskısının finansal tabloları olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu