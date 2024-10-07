Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı

2024 yılı net asgari ücreti 17.002 olarak belirlenirken ara zamların yapılmaması ise alınan ücretlerin enflasyon karşısında erimesine neden oldu.

ALMAN DEVİ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Yeni asgari ücretin belirleneceği aralık ayı yaklaşırken Alman finans devi Deutsche Bank da konuyla ilgili tahminlerini paylaştı.

GENEL GÖRÜŞ YÜZDE 25-30 ARASINDA

2025 için asgari ücret zammı, enflasyonla mücadelede tartışmaların merkezinde yer aldığı ifade edilirken, genel görüşün yüzde 25-30 arasında bir zam olduğu açıklandı.

Yüzde 30'un üzerinde bir asgari ücret artışının, yavaşlayan ekonomi karşısında işletmeleri zorlayıcı bir duruma sokacağı ve enflasyon beklentileri açısından bozucu olacağının düşünüldüğü de vurgulandı.

"2025 YILI ORTASINDA BİR DÜZENLEME DAHA ÖNGÖRÜLÜYOR"

Asgari ücret dışında da yapılacak maaş zamlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini düşünenler olduğu gibi, bazı ekonomistlerin de kâr marjlarının azalmasının işletmeleri yüzde 30'un üzerinde zam yapamayacağını, yıl başında birçok şirketin yapacağı ilk zamların yüzde 20 civarında olacağını, 2025'te yıl ortasında bir düzenleme daha yapılacağının öngörüldüğü de ifade edildi.