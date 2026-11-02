Allianz 34 binden fazla kazayı analiz etti, dokunmatik ekran gözü yoldan ayırıyor

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Allianz Teknoloji Merkezi, 34 binden fazla kaza vakasını analiz ettiği dikkat dağınıklığı araştırmasının sonuçlarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bulguları, Allianz'ın 14. Motor Day etkinliğinde sunulan araştırma, "SWIPE. TAP. CRASH. Driver Distraction in the Digital Car" başlıklı raporda yayımlandı.

Raporda, dijital araçlarda sürücü dikkat dağınıklığının nedenleri ve daha güvenli araç içi arayüzlerin geliştirilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Araştırma kapsamında, gerçek araçlarda göz izleme çalışmaları, Münih Teknik Üniversitesi ile yürütülen sürüş simülatörü araştırması, kritik trafik durumlarına yönelik bilişsel modelleme, uluslararası sürücü araştırması ve yayımlanmış 80'den fazla bilimsel çalışma incelendi.

Buna göre, araç içi dokunmatik ekran tasarımları sürücünün gözünü yoldan ayırdığı süre üzerinde önemli bir etkide bulunuyor.

Aynı günlük işlemin tamamlanması için gereken görsel dikkat süresi, kullanılan arayüze bağlı olarak yüzde 25'e kadar farklılık gösterebiliyor. Bazı durumlarda bu fark yaklaşık üç saniyeye ulaşabiliyor.

Yayımlanmış 80'den fazla bilimsel araştırmanın incelenmesi de sürücünün gözünü iki saniyeden uzun süre yoldan ayırmasının kaza riskinde belirgin bir artışla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Bilişsel modelleme çalışmaları, sorunun yalnızca dokunmatik ekran kullanımından olmadığına, işlevlerin araç içi arayüze nasıl entegre edildiğinden kaynaklandığına işaret ediyor.

Sürücülerin yüzde 65'i fiziksel kontrolleri tercih ediyor

Allianz ayrıca bilişsel modelleme şirketi CogniBIT ile gerçek sürüş çalışmalarından elde edilen göz verilerine dayalı bir sürücü modeli kullanarak dört farklı trafik senaryosunu simüle etti.

Sonuçlar, dikkati dağılmış sürücülerin kritik durumlarda belirgin biçimde daha kötü performans gösterdiğini ortaya koydu.

Otoyolda ani fren yapılmasını gerektiren senaryoda, dikkatli sürücülerde yüzde 18,2 olan çarpışmayla sonuçlanan denemelerin oranı, dikkati dağılmış sürücülerde yüzde 54,3'e yükseldi.

Yola aniden bir çocuğun çıktığı senaryoda ise bu oran yüzde 3,9'dan yüzde 11,2'ye çıktı. Bu senaryodaki olayların yüzde 39'unda dikkati dağılmış sürücülerin hiçbir tepki vermediği görüldü.

Dört simülasyon senaryosunun tamamında dikkati dağılmış sürücülerin performansı, kandaki alkol düzeyi binde 0,8 olarak modellenen sürücülerden daha kötü oldu.

Allianz'ın Avustralya, Avusturya, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta gerçekleştirdiği tüketici araştırması ise sürücülerin araç içi teknoloji ve dikkat dağınıklığı konusundaki değerlendirmelerini ortaya koydu.

Buna göre, yüzde 79'u, araç içi teknolojinin son yıllarda sürücülerin dikkatinin daha fazla dağılmasına neden olduğunu düşünüyor.

Sürücülerin yüzde 53'ü, dikkat dağınıklığı riskini genel olarak yüksek veya çok yüksek bulurken, son üç yılda bir kazaya karışan ve kazadan sorumlu olduğunu belirten katılımcıların yüzde 73'ü, dikkat dağınıklığının kazada kesinlikle veya muhtemelen rol oynadığını ifade ediyor.

Sürücülerin yüzde 65'i, güvenlik açısından kritik işlevlerde dokunmatik ekran menüleri yerine fiziksel kontrolleri tercih ediyor. Yüzde 86'sı ise dikkat dağınıklığını azaltma konusunda temel sorumluluğun sürücüde olduğunu düşünüyor.

Güvenli sürüşte araç içi arayüz tasarımı önem taşıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Peter Röhler, bir otomobilde aynı işlemi gerçekleştirmenin, başka bir otomobile kıyasla yüzde 25 daha az görsel dikkat gerektirebildiğini belirtti.

Röhler, dikkat dağınıklığının yalnızca sürücü davranışlarıyla ilgili olmadığını, araç tasarımının da bu konuda önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Otomobil bir akıllı telefon değildir. Güvenliğin söz konusu olduğu durumlarda tasarımın önüne işlevsellik geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Allianz Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Christian Sahr da araç içi arayüzlerin güvenliğe uygun tasarlanmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hangi işlevlerin fiziksel düğmelerle hangilerinin dokunmatik ekran üzerinden yönetilmesi gerektiği konusunda net önerilere ihtiyacımız var. İnsan makine etkileşimi alanındaki bilimsel bulgular, sürücülerin dikkatini mümkün olduğunca az dağıtan arayüzler tasarlamak için sistematik biçimde uygulanmalı."

Kaynak: AA