Alınan zam kararları sonrası motorin İstanbul'da 27.09 lira oldu

Brent petrol fiyatlarında yaşanan hızlı artış petrol fiyatlarının yükselmesini destekledi. Akaryakıta bir haftada 3 kez zam geldi. Yapılan zam haberlerini takip edemeyenler güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Son yapılan zamlara göre; benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20.6 lira olurken motorin 27 liraya kadar çıktı. Fiyatların yükselmesinde OPEC ülkelerinin toplantısında alınan arz kısıntısı kararı etkili oldu.

OPEC ülkeleri tarafından yapılan toplantı sonrası alınan arz kısıntısı kararının ardından ABD'den tepki geldi. Akaryakıt fiyatlarında yükselişler devam ediyor.

OPEC ÜLKELERİNİN KARARI ABD'DE HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU

Geçtiğimiz çarşamba günü OPEC ülkeleri petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Toplantının henüz yapılmadan haberi bile petrolün artmasına yetti. Toplantının ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, bu kararı "küresel ekonomi ve petrol pazarını çevreleyen belirsizlikten" ötürü aldıklarını söyledi.

Beyaz Saray ise alınan karar tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada "Küresel ekonomi, Putin'in Ukrayna'yı işgalinin olumsuz etkisiyle boğuşurken OPEC+'nın üretim kotalarını azaltma yönünde aldığı bu basiretsiz karar, Başkan Biden'ı hayal kırıklığına uğratmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında "Küresel enerji tedariğini sürdürmenin muazzam önem taşıdığı bir zamanda alınan bu kararın, halihazırda yükselen enerji fiyatlarıyla cebelleşen az ve orta gelirli ülkeler üzerinde çok olumsuz bir etkisi olacaktır" sözleri kullanıldı.Gelişmeler brent petrol fiyatlarının 90 dolar üzerine çıkmasına neden oldu.

Bu gelişmeler yaşanmadan önce Beyaz Saray'da petrol artışına neden olan bir adım atmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını ilan etti.

AKARYAKITA BU HAFTA 3 ZAM GELDİ, MOTORİN İSTANBUL'DA 27 LİRA

Motorine ilk zam 1.10 TL olarak geldi. Bir sonraki gün ise 1.39 TL zam yapılırken daha öncede 62 kuruşluk bir artış yapılmıştı. Benzine ise iki kere zam yapıldı; yaşanan artışlarla beraber benzinin litre fiyatı 20.6 liradan satılıyor. İstanbul'da motorin fiyatı ise 27,09 TL oldu.