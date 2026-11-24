İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2026 yılının ilk 10 aylık döneminde Aliağa limanlarında toplam 71 milyon 148 bin 385 ton net yük elleçlendiğini ve Aliağa'nın bu veriyle Türkiye genelindeki liderliğini sürdürdüğünü açıkladı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, limanlardaki yük, gemi ve konteyner trafiği ile Aliağa–Midilli seferlerinin birinci yıl dönümüne ilişkin verileri paylaştı. Bölgenin Türkiye'nin önemli liman ve lojistik merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirten Şimşek, "2026 yılının ilk 10 aylık döneminde Aliağa limanlarında toplam 71 milyon 148 bin 385 ton net yük elleçlemesi gerçekleştirilmiştir. Aliağa, bu rakamla net ton da Türkiye genelindeki liderliğini korumaktadır." dedi.

Gemi trafiğine ilişkin verileri de değerlendiren Şimşek, aynı dönemde Aliağa limanlarına 5 bin 14 geminin uğrak yaptığını belirterek, Aliağa'nın gemi trafiğinde Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığını ifade etti. Yükleme ve boşaltma faaliyetlerini aktaran Başkan Şimşek, "2026 yılının ilk 10 aylık döneminde Aliağa limanlarında 28 milyon 690 bin 684 ton yükleme, 42 milyon 457 bin 701 ton boşaltma işlemi gerçekleştirilmiştir. Aliağa limanları hem yükleme hem de boşaltma miktarlarında Türkiye genelinde ikinci sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Konteyner trafiğine ilişkin verileri de paylaşan Şimşek, "Aynı dönemde Aliağa limanlarında toplam 1 milyon 413 bin 79 TEU konteyner elleçlenmiştir. Aliağa limanları, konteyner elleçlemesinde Türkiye genelinde beşinci sırada yer almaktadır." dedi.

Aliaport ilk yılında 60 bin yolcuya ulaştı

Aliağa–Midilli seferlerinin birinci yıl dönümüne de değinen İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 17 Kasım 2025 tarihinde Aliaport Aliağa Deniz Yolcu İskelesi'nden bir heyetle Midilli'ye ilk seferi gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu tarihi seferin Aliağa'nın deniz turizmi açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti: "Bir yıl önce Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz ilk Midilli seferiyle Aliağamızın deniz turizminde önemli bir adım atmıştık. Aradan geçen bir yıllık süreçte Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, ekonomik ve ticari açıdan önemli bir başarıya ulaştı. Bir yılda 60 bin yolcuya ulaşılması, bölgemizin deniz turizmi potansiyelini ortaya koyarken, mevzuatta öngörülen yolcu sayısı şartının karşılanmasıyla birlikte iskelemizde Free Shop (gümrüksüz satış mağazası) açılabilmesinin de önünü açmıştır. Bu gelişme, Aliaport'un ilk yılında elde ettiği başarının önemli göstergelerinden biridir."

Aliaport'un Aliağa'nın uluslararası deniz ulaşımı ve turizm potansiyeline katkı sağladığını belirten Şimşek, "İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak bölgemizin deniz turizmine, ekonomik gelişimine ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde ve bugüne kadar gelişmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı