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Aliağa'da 263 Yeni İş Yeri Açıldı, 80 İş Yeri Kapatıldı

Aliağa'da 263 Yeni İş Yeri Açıldı, 80 İş Yeri Kapatıldı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde 2024 yılında 263 yeni iş yeri açılırken, 80 iş yeri kapandı. Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, esnafların en büyük sorunlarının çırak bulmak ve artan nakit sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de sanayisi ve ticareti en güçlü ilçelerden biri olan olan İzmir'in Aliağa ilçesinde 2024 yılında 263 yeni iş yeri açılırken, kapanan iş yeri sayısı 80 oldu.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, 2024 yılını değerlendirdi. Esnaflarda en büyük sıkıntının mesleği devam ettirecek çırak bulunamaması olduğunu belirten Berk, "Esnaf ve sanatkarlarımız, adeta bir çimento gibi milletimizi bir arada tutan, savunan, yaşatan, büyüten bir topluluk olmuştur. Selçuklu'dan beri devletimizi ve milletimizi ayakta tutan omurga görevi gören esnaf ve sanatkarlarımız, bugün de aynı anlayışa sahiptir. Geçtiğimiz yıllardan bu yana her şartta toplumun ve ülkemizin menfaati için çalışıp üretmeye devam eden esnafımızın en büyük sıkıntısı, el verecek çırak bulamamasıdır. dedi.

2024 yılında 263 yeni iş yeri açıldı

Aliağa'nın sanayi gücü ve coğrafi avantajlarının esnaflara olan etkisini değerlendiren Berk, 2024 yılı itibarıyla Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı bin 938 aktif üye bulunduğunu belirtti. Berk, "Bu yıl içerisinde ilçemizde, çeşitli nedenlere bağlı olarak 80 iş yeri kepenk indirdi. Kapanan 80 iş yerine karşılık; market, lokanta, kafeterya, tekel bayii, kadın-erkek kuaför gibi meslek dallarında 263 iş yeri açıldı. İş yerlerin kapanışlarına sebep olan faktörlerin başında ekonomik şartların uygun olmaması yer alıyor. 80 kişi kepenk indirmiş olmasına rağmen, 263 kişide kapananların yerine ve farklı yerlere yeni iş yerleri açmış durumda. Bu kapanmalar, iflas etti mantığı ile algılanmamalı; devredenler olmuştur, emekliliği gelenler olmuştur. Bunların içerisinde iflas edenlerin olması da kaçınılmazdır."ifalerini kullandı

Esnafın yaşadığı ekonomik zorluklara da değinen Berk, nakit sıkıntısının giderek artığını belirterek şunları söyledi: "Esnafımız, her şeye rağmen ülkemiz için üretmeye, çalışmaya devam ediyor. Ancak nakit sıkıntısı, esnafımızın önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Bu sorunlara çözüm bulunması, gelecekte daha sağlam adımlar atmamızı sağlayacaktır." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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