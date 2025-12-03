Haberler

Türk zeytinyağına ABD'de büyük ilgi
Manisa'nın Köprübaşı ilçesindeki Hermus Zeytinyağları'nın sahibi Ali Zihnioğlu, San Francisco'da düzenlenen zeytinyağı tadım panelinde Amerikalılara zeytinyağı tadım teknikleri ve kalite sınıflandırmaları üzerine eğitim verdi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytinyağı işletmesinin sahibi olan iş insanı Ali Zihnioğlu, San Francisco'da Amerikalılara zeytinyağı tadım tekniklerini anlattı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde üretim yapan Hermus Zeytinyağları'nın sahibi Ali Zihnioğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde Alpine Hills Tenis Kulübü tarafından düzenlenen zeytinyağı tadım panelinde Amerikan katılımcılara eğitim verdi.

Zihnioğlu, panelde zeytinyağında tadım teknikleri, duyusal analiz yöntemleri ve kalite sınıflandırmaları üzerine uygulamalı bilgiler aktardı. Etkinliğe, zeytinyağı alanında "godfather of olive oil" olarak tanınan Prof. Dr. Paul Vossen da eşlik etti. Vossen'in ABD'de tadım jürilerinin başkanlığını yaptığı ve çok sayıda kitap ile yayına imza attığı belirtildi.

Panel hakkında değerlendirmede bulunan Ali Zihnioğlu, "Amerikalılara 'iyi zeytinyağı nasıl olur?' sorusunun cevabını anlattık. Prof. Dr. Paul Vossen ile birlikte kapsamlı bir tadım gerçekleştirdik. Panel 40 kişinin ücret ödeyerek katıldığı yoğun ilgi gören bir etkinlik oldu." dedi.

Hermus Zeytinyağları, geçtiğimiz aylarda dünyanın önde gelen gastronomi platformu TasteAtlas tarafından "dünyanın en iyi 6. zeytinyağı" seçilerek Türkiye'yi uluslararası alanda gururlandırmıştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
