Ali Yenidoğan, İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına talip

İZMİR (İHA) - İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Değişim Grubu Başkan Adayı Ali Yenidoğan, nispi temsil anlayışıyla alt kurulları da oda yönetimine kazandıracaklarını, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek "Demokratik ve dinamik bir yönetim anlayışını sağlayacağız" dedi.

1985 yılında İzmir'de kendi ofisini kurduğunu belirten Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ali Yenidoğan, meslekte 41 yılda elde ettiği deneyim ve bilgi birikiminin ışığında mesleki örgütlenmenin gücüne de inanarak oda bünyesinde çeşitli kademelerde görev yaptığını kaydetti. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını yakından takip ettiğini ve çözüm için artık değişim zamanının geldiğini vurgulayan Yenidoğan, "Birlikte yönetim ve demokrasi vurgusuyla sorunlara kalıcı çözümler sağlamak için yola çıktım. Meslektaşlarımın sorunlarını yakından takip ediyorum. Sorunların çözümü ve sesimizin duyulması için artık yeni bir yönetim anlayışının göreve gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Meslektaşlarım sorunlarını bireysel olarak çözmeye çalışıyor; kendilerine bir muhatap bulmakta zorlanıyorlar. Ben ve ekibim, pandemi ve yaşanan deprem felaketiyle birlikte artık iyice su yüzüne çıkan, kemikleşmiş sorunların çözümü için adayız" diye konuştu.

"Sorunlara kalıcı çözümler"

Deneyimlerini odanın gelişimi için kullanmak istediğini belirten Ali Yenidoğan, "Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında alt kurullarda görev yaptım, sekreterlik görevini yürüttüm. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ( Türmob ) denetleme kurulu üyeliğinde de bulundum. Oda şu anda, meslektaşlarımın sorunlarına çözüm üreten bir yapı olmaktan uzak. Mesleği ve sorunlarını iyi tanıyan biri olarak eğitimler, yardım kampanyaları, sportif faaliyetler ve farklı etkinliklerin içinde yer almaya devam ettim ve ediyorum. Şu anda İzmir ve ilçelerinde 8 bin 700 civarında oda üyesi bulunuyor. İlçelerdeki arkadaşlarımızla da iletişim halindeyiz. Onların da yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir süreç var. Odamızın genel kurulu, başkan adayını ve yönetim kadrolarını seçecek. Kısmetse meslektaşlarımızın da takdiriyle 14 -15 Mayıs tarihinde seçimlerden zaferle çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" sözlerine yer verdi.

"Üyelerin her zaman yanında olacağız"

Oda üyelerinin her zaman yanında olduklarını hissettireceklerini ve sorunlarını üst mevkilere taşıyarak çözüm arayışı içinde olacaklarını kaydeden Başkan Adayı Ali Yenidoğan sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikli olarak yönetim anlayışını değiştireceğiz ve katılımcı bir yönetim sistemi oluşturaağız. Oda meclisini genişleteceğiz ve daha şeffaf bir yapıya kavuşturacağız. Diğer gruplardan seçilen delegeleri ve grup idarecilerine yer vereceğiz. Toplantıların canlı yayınlanması sağlayıp daha kontrollü bir şekilde kararlar alacağız. Yönetime geldiğimizde kurumlarla diyalog ve iletişim bağlarımızı güçlendireceğiz. Gerek kamudakiler, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, meslek örgütleri, gerekse de diğer tüm paydaşlarımızla işbirliği ve iletişimlerimizi güçlendirmek için bir yol haritası belirleyeceğiz. İzmir'de yaşanan deprem ve pandemi benzeri sıkıntılardan üyelerimizin daha az etkilenmeleri için bir kriz masası oluşturacağız. Çözüm odaklı ve hızlı bir şekilde gerekli yardımları gerçekleştireceğiz. Bir diğer önemli konu da oda personelinin daha kurumsal bir yapıda ve profesyonel ekiplerden oluşmasını sağlamak. Grubumuzun anlayışı, huzur hakları giderlerini azaltmak ve buradan yapılacak tasarrufla üyelerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda çözüm odaklı çalışmalarda kullanmaktan yana olacaktır."

"Mesleki saygınlığımızı artıracağız"

Mesleki anlamda gerek bakanlıklar gerekse de müşterilerin taleplerinin giderek arttığını ve ana hizmetlerini yapmakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan Adayı Ali Yenidoğan, "Mesleğin saygınlığının geri gelmesi gerekir. Yeterince örgütlü olmadığımızdan sesimizi duyuramıyoruz. Üzerimize her geçen gün farklı sorumluluklar da yükleniyor. Bu işlerden ek ödenek almakta da zorlanıyoruz. Bu durum, ancak kurumlar arası diyalogla çözülebilir. Ayrıca, bu işin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Meslektaşlarımızın müşteriyle karşı karşıya gelmemesi için bir üst yapının bu konuda belirleyici rol oynaması lazım. Mesleğe her geçen yıl kadın meslektaşlarımız da katılıyor. Bu sayının artmasını da memnuniyetle karşılıyorum. Meslekte ruhsat almak için 3 yıl staj zorunluluğu var. Sonrasında ruhsat almak için de 10 bin TL'lik bir ücret ödemesi gerekiyor. Meslek mensubunun bu ücretin yarısını peşin, diğer yarısını da ofis açtığı zaman ödemesi için TÜRMOB ile iletişim haline olacağız. Bir diğer konu da, kamuda ve özel sektörde bordrolu olarak çalışan mali müşavirlerden farklı aidat alınıyor. Eşitlik ilkesi içinde bu soruna da çözüm sağlamak istiyoruz. Özellikle pandemi döneminde zor günler yaşayan meslektaşlarımız o kadar emeklerine karşılık gerekli değeri göremediklerine çok üzüldüm. Bunları yaşamamak ve yaşatmamak bizim en temel işlerimizden olacak" dedi.

"Fiyat istikrarı sağlayacağız"

İzmir'de üye sayısı olarak iyi bir konumda olduklarını vurgulayan Ali Yenidoğan, şunları söyledi: "Dolaylı çalışanları da hesaba katarsak ortalama 35 bin kişiye yakın bir meslek çalışanı söz konusu. Bu önemli bir güç. Bu gücü TÜRMOB'da daha etkili bir şekilde hissettirmek istiyoruz. Derdimizi anlatabilen bir oda olacağız. Kendi futbol ve antrenörlük geçmişime de dayanarak söylediğim gibi 'tam saha pres' yapacağız. Böylece sektörün sorunlarına ve haksız rekabete karşı bir duruş sergileyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığının TÜRMOB ile e -birlik online sistemine göre bir fiyat birliği ve istikrarının olması için gerekli denetlemeleri yapacağız. Odamızdan uzaklaşan üyeleri yeniden kazanabilmek için onlarla temas halinde olacağız. Dinamik ve üye odaklı bir yönetimle çalışacağız. Meslektaşlarımızın hukuki süreçlerinde de kurumsal avukatlarımızla yanlarında olduğumuz hissettireceğiz."

Ali Yenidoğan kimdir?

Ali Yenidoğan, İzmir Buca 1963 doğumlu. İzmir Ticaret Lisesini bitirip, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde yüksek öğrenimini tamamladı.

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğinin (MMMB) 1996-1997'de İzmir şube yönetim kurulu üyeliği ve onur kurulu üyeliğini yaptı. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (İZSMMMO) 1998-2000 dönemi sosyal ve kültürel etkinlikler komite başkanlığı ve 2000-2002 döneminde Çankaya semt temsilciliği görevlerinde bulundu. İZSMMMO'nun 200 -2004 dönemi oda sekreterliğini yaptı. İlk nispi temsil yöntemiyle yapılan seçimli genel kuruldan seçilerek 2010-2016 yıllarında iki dönem oda yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2016-2019 dönemindeki seçimlerde TÜRMOB Denetleme Kurulu Üyeliğine seçilerek 20 günlük başkanlık dahil bir dönem görevinde bulundu. 1985 yılında açmış olduğu ofisinde halen serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak mesleki faaliyetini sürdürüyor. 2015 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan "Bağımsız Denetçi" belgesi aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve spor kulüplerinde görevler aldı. Yenidoğan, evli ve meslek mensubu bir kız babası. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi