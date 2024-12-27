Ali Babacan ekonomik sorunların çözümünü kendinde buldu

DEVA Partisi Ali Babacan, dün akşam SÖZCÜ TV'de yayınlanan 'Başkent Kulisleri' programında Mehmet Bal'ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

"BEN CUMHURBAŞKANI OLSAM"

Ülkenin cumhurbaşkanı olması durumunda 10 kişiyle ekonomik sorunları çözeceğini iddia eden Babacan, "Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsam var ya…10 tane sapasağlam dürüst insanı alırekonominin başına korum" dedi.

Babacan ayrıca "Haftada iki kez ikişer saat toplantıyla ekonomiyi çözerim. Bu kadar basit. Çaldırmayacaksın, israf etmeyeceksin. Bakın, kaynaklar nasıl bereketleniyor; bu ülke nasıl ayağa kalkıyor" ifadelerini kullandı.