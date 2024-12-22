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Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda

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DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, konut fiyatlarının artışı ve kiralama zorluklarına dikkat çekerek, "Bir avuç insanın para kazanması için milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda kalıyor." dedi. Babacan, sorunun çözümü için vatandaşları düşük maliyetle ev sahibi yapacak "Konut Finansmanı Kurumu" modelini önerdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı "Mesele Ekonomi" isimli programda, konut fiyatları ve kiraların ulaşılmaz seviyelere geldiğini belirtti.

"BİR AVUÇ İNSAN PARA KAZANSIN DİYE MİLYONLAR PAHALI KONUTLARDA OTURUYOR"

"Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda kalıyor." diyen Babacan, "Konut bırakın artık satın alma çoğu için hayal, kiralamak bile zorlaşıyor Türkiye'de. Peki bunun finansmanı nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN UCUZ KONUT İÇİN "KFK" FORMÜLÜ

Babacan, Türkiye'de barınma krizinin giderek derinleştiğini vurgulayarak, vatandaşları makul fiyatlarla ev sahibi yapabilecek bir çözüm önerisini kamuoyuyla paylaştı. ABD, Japonya ve Avrupa'da olan "Konut Finansmanı Kurumu (KFK) Modeli'nin Türkiye'de de uygulanması gerektiğini ifade eden Babacan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Aslında bunun için biz Konut Finansmanı Kurumu diye bir modeli Türkiye için önerdik. Önermeye de devam ediyoruz. Bu büyük ekonomilerin hepsinde olan bir sistem. Mesela Almanya'da vardır, Japonya'da vardır, Amerika'da üç tane vardır bunlardan. Yani konut finansmanıyla ilgili konut kredilerini bankalardan, toptan bir şekilde alıp Paketleyip uluslararası piyasalarda buna yatırımcı çeken, bunun karşısında gelen nakit akışıyla da yeni konutları finanse eden bir sistem."

Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda
Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
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