Albayrak Grubu, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin gündeme getirilen iddialara ilişkin, grubun bütün finansal işlemlerinin yürürlükteki mevzuata, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine ve ilgili kurumların denetim ve gözetimine uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Grubun açıklamasında, Albayrak Grubu'nun bir asra yakın ticari geçmişi, 10 ayrı ülkedeki faaliyetleri ve 10 binden fazla çalışanıyla üretime, yatırıma ve istihdama katkı sunan köklü bir kuruluşlar topluluğu olduğu belirtilerek, "Grubumuzun bütün finansal işlemleri yürürlükteki mevzuata, SPK düzenlemelerine ve ilgili kurumların denetim ve gözetimine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir." denildi.

Portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonlarıyla uzun yıllardır başarıyla çalıştıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda beş farklı grup şirketimiz aracılığıyla kısa vadeli borçlanma aracı ihraçlarımızı gerçekleştirdik. Ereğli Tekstil şirketimizin bono, TÜMOSAN ve Sukkar Şeker şirketlerimizin ise sukuk gibi sermaye piyasası enstrümanlarını kullanması, mevzuat çerçevesinde yürütülen finansman faaliyetleridir. Bundan sonra da aynı finansal enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasi açıklama, grubumuzu hukuka uygun finansman yöntemlerinden vazgeçiremeyecektir.

Ekonomi alanında akademik ünvan taşıyan bir siyasetçinin, bono ile sukuk arasındaki farkı, yatırım fonlarının işleyişini ve sermaye piyasası araçlarının şirket finansmanındaki yerini bilmesi beklenir. Şayet bunları biliyor da kamuoyuna farklı bir izlenim vermeye çalışıyorsa mesele bilgi eksikliğinin ötesindedir. Bilmiyorsa, hakkında hüküm vermeye kalkıştığı konuları önce öğrenmesinde fayda vardır. Ekonomist sıfatı taşımak, her ekonomik değerlendirmeyi doğru kılmaz. Hele ki finansal kavramları siyasi ithamların malzemesi haline getirmek, akademik ünvanla örtülemeyecek bir ciddiyet sorunudur."

"Grubumuz, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün yasal haklarını kullanacaktır"

Açıklamada, grup hakkında daha önce de gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerde bulunulduğu, bugünkü açıklamaların amacının bilgi edinmekten ziyade kamuoyunda şüphe oluşturmaya yönelik olduğu kanaatinin güçlendiği kaydedildi.

Albayrak Grubu'nun ticari faaliyetleri ve finansal yükümlülükleri hakkında bilgi edinmek isteyenlerin başvuracağı yerlerin belli olduğu belirtilen açıklamada, bunların ilgili düzenleyici kurumlar, kamuya açık bildirimler ve yetkili merciler olduğu belirtildi.

Açıklamada, grubun faaliyetlerini sürdürmek ve finansal enstrümanlarını seçmek için herhangi bir kişiden izin almak veya hesap vermek zorunda olmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte, kamuoyunu yanıltabilecek açıklamaların şirketlerimizin ticari itibarı, yatırımcılarımız ve sermaye piyasalarına duyulan güven üzerinde oluşturabileceği etkileri ciddiyetle değerlendirmekteyiz. Grubumuz, ticari itibarına ve tüzel kişilik haklarına yönelik gerçeğe aykırı beyanlar karşısında, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün yasal haklarını kullanacaktır. Bu hukuki girişimler yalnızca grubumuzun değil, şirketlerimizle çalışan yatırımcıların ve sermaye piyasalarının güvenilirliğinin korunması bakımından da önem taşımaktadır. Albayrak Grubu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve yasal finansman araçlarını kullanmaya devam edecektir."

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Meclis'teki basın toplantısında, Albayrak Grubu'nun borsada işlem gören iki şirketi TÜMOSAN ve Trabzon Liman'ın, Hedef Portföy'ün bir serbest fonuna yaklaşık 220 milyon lira yatırdığını, bu şirketlerin fondaki paylarının değerinin daha sonra 422 milyon liraya çıktığını, fonun bu parayla Ereğli Tekstil'in 193 milyon liralık borçlanma aracını aldığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA