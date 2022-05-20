'Alaşehir Ekmeği'ne coğrafi işaret alındı - Haberler

Daha önce Alaşehir asma yaprağı ve Alaşehir kapamasına tescil alan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası ekmeği de tescil ettirdi. Ekmekle birlikte ilçenin 3 ürünü coğrafi işaret almış oldu.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası 'Alaşehir Ekmeği'ne Coğrafi İşaret aldı. 2021 yılında tescil için başvuruda bulunan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası ekmeğin tescilini aldı. Daha önce Alaşehir asma yaprağı ve Alaşehir kapamasına tescil alan Ticaret ve Sanayi Odası ekmeği de tescil ettirdi. Alaşehir ekmeği bayatlamaması, sarı undan yapılması ve özel mayadan yapılması nedeniyle oldukça tercih ediliyor. Alaşehir kaymakamlık proje ekibi tarafından Zafer Kalkınma Ajansı destekleriyle hazırlanan Alaşehir'in Markalaşma Yolculuğunda Coğrafi İşaretler adlı proje çalışmaları içinde Alaşehir ekmeğine coğrafi işaret tescili alabilme çalışmaları yapıldı. Yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda ekmeğin coğrafi işareti alındı.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mustafa Seyhan, "Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak Alaşehir Ekmeğimize coğrafi işaret tescil aldık. Alaşehir Ekmeği özel sarı undan imal ediliyor, mayasında Alaşehir üzümlerinden elde edilmiş olan, pekmezi de kullanılarak, tüketiminde ayrı bir lezzet veriyor. Meşe odununda pişirilmesi gibi özelliklere sahip. Daha önce asma yaprağı ve Alaşehir Kapamasına tescil belgesi almıştık. Şimdi de adıyla özdeşleşen bir ekmek olan Alaşehir ekmeğinin coğrafi işaret belgesini aldık. Alaşehir'i marka şehir yapma çalışmalarımız devam edecek. Amacımız marka şehir Alaşehir'in marka ürünlerini ve marka kişilerini ön plana çıkararak, şehrimizin tanıtımını artırmak." dedi.

Alaşehirli fırıncı Necdet Yenikent, "Alaşehir ekmeğinin icadını babam İlhan Yenikent ilk kez 1978 yılında bulmuştu. O günden sonra Alaşehir ekmeği, Alaşehir'e dışarıdan gelenler tarafından aranmaya başladı. Alaşehir'e gelen herkes mutlaka Alaşehir ekmeğini alır, hatta yurt dışında çalışan vatandaşlarımız tatil dönüşü buz dolabında dondurarak, yurt dışına bile götürüyorlar." diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi