Kendisi ayrı, çekirdeği ayrı şifa kaynağı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan semt pazarında doğal yöntemlerle yetiştirilen bal kabağı, hem kendisi hem de çekirdeğiyle sağlık açısından faydalarıyla dikkat çekiyor. Üretici Mustafa Uslu, bal kabağının ekonomik ve besleyici bir ürün olduğunu vurguladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan semt pazarında satışa sunulan bal kabağı, hem kendisi hem de çekirdeğiyle şifa kaynağı olarak ilgi görüyor. Evrenli Mahallesi'nde tarlasında doğal yöntemlerle yetiştirdiği bal kabaklarını pazara getiren 67 yaşındaki üretici Mustafa Uslu, bal kabağının faydalarının saymakla bitmediğini söyledi.

Bal kabağının geçmişten günümüze şifa kaynağı olarak bilindiğini belirten Uslu, "Eskiden atalarımızdan dinlerdik, şimdi teknoloji gelişti, internetten de öğreniyoruz. Kabağın kendisi ayrı, çekirdeği ayrı şifa kaynağı. Ekonomik olarak ucuz ama faydası çok. Mutlaka tüketilmesi gereken bir ürün" dedi.

Bal kabağının mutfakta farklı şekillerde değerlendirilebildiğini ifade eden Uslu, "Tatlısı yapılır, kaynatılarak tüketilir, gözlemesi yapılır. Ülkemizin her yerinde üretilebildiği için her yörenin kendine özgü tüketim şekli var. Çerez olarak tüketilen çekirdeğinin de faydaları saymakla bitmiyor" diye konuştu.

Uzmanlar, bal kabağının A ve C vitamini, beta-karoten ve lif açısından zengin olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, göz sağlığını koruduğunu ve sindirimi kolaylaştırdığını belirtiyor. Kabak çekirdeğinin ise protein, sağlıklı yağlar, magnezyum ve çinko bakımından zengin olmasıyla kalp sağlığını desteklediği, bağışıklığı güçlendirdiği ve özellikle erkeklerde prostat sağlığına katkı sağladığı ifade ediliyor.

Öte yandan bal kabağının pazarda kilosu ortalama 25 TL'den satılırken, büyüklüklerine göre tanesinin 100 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
