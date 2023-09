Alaplı'da Fındık Fiyatı 100 Liraya Ulaştı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındığın fiyatı 10 lira daha yükselerek 100 liraya ulaştı.

Zonguldak'ın Alaplı'da gün içerisinde artışla başlayan fındık fiyatı 10 lira daha yükseldi. Karadeniz'in önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı 15 Ağustos'ta başladı. Büyük zahmetlerle toplanan fındıkların büyük bölümü okulların açılmasıyla üreticiler tarafından satıldı. Fındık fiyatında 24 saat içinde serbest piyasada önceki gün 90 TL olan fındık, dün 10 lira yükselerek 100 liraya ulaştı. Alaplı'da kabuklu fındık fiyatı brüt 100 liraya yükseldi. 54 randıman fiyat ise 107 lirayı geçti. Fiyatların artması halinde Giresun'da olduğu gibi Alaplı'da fındığın 130 liraya yükseleceği ifade ediliyor.

"3 haneli rakamın üzerinde bekliyorum"

Fındık fiyatının üç haneli rakamlara çıkacağını ifade eden Alaplı'da önde gelen fındık tüccarlarında Mustafa Acar, "Fındık fiyatları ihracata bağlı olarak her gün yeni bir rekora doğru gidiyor. Fındık fiyatları kısa zamanda 75 TL. den başlayarak şu an 100 TL'ye dayandı. Bunun sebebi ülke çapında rekoltenin az olması, fındığın talebi fazla olması. Fındığın diğer emtialar göre ucuz kalması olarak değerlendiriyoruz. Şu an 100'lü rakamlara telaffuz etmeye başladık. Üretici pazara yavaş indirmeye devam ettirdiği sürece bunun daha da iyi olacağını ön görüyoruz. Biz her şunu zaman diyoruz. Vatandaş acele etmesin fındığı piyasaya sürmesin. Fiyatlar her gün değişiyor. Yılların verdiği tecrübeye dayalı fındık fiyatının Eylül ve Ekim ayından itibaren artarak devam edeceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim.3 haneli üzerinde fiyat bekliyorum. Hanenin içinde ikinci sıfırın nereye gideceği konusunda bir şey veremem. Fındığın fiyatını belirleyecek üreticinin kendisi. Üzerine düşeni yapması lazım" dedi. - ZONGULDAK