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Alanya Otelciler Birliği Başkanı'ndan Avrupa'daki Elektrik Kesintilerine Dikkat Çekti

Alanya Otelciler Birliği Başkanı'ndan Avrupa'daki Elektrik Kesintilerine Dikkat Çekti
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Alanya Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, Avrupa'daki elektrik kesintilerinin Türk turizmini olumlu etkileyebileceğini belirtti. Şakiroğlu, kesintilerin uzaması durumunda Avrupalı turistlerin Türkiye'ye yönelme ihtimalinin arttığını vurguladı.

Alanya Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, "Avrupa'da kesintiler böyle devam ederse, Avrupalı turist yönünü Türk turizmine ve Antalya'ya çevirir" dedi.

Alanya Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, Avrupa'da yaşanan elektrik kaosuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Kısa süreli kesintilerin bölge turizmini etkilemeyeceğine dikkat çeken Şakiroğlu, "İspanya ve Portekiz'de hayat olumsuz etkilendi. Avrupa'da kesintiler böyle devam ederse, Avrupalı turist yönünü Türk turizmine ve Antalya'ya çevirir. Acenteler rezervasyonlarını Türkiye'ye kaydırabilir. Türkiye ve Antalya tercihlerine ve talebi artırır. Kleopatra ve Damlataş bölgesinde her otelimizin jeneratörü mevcut. Ruhsat için jeneratör almak zorundalar. Geçmiş yıllarda trafolardan kaynaklanan arızalar yaşanmıştı. Bu nedenle çok güçlü jeneratörlerimiz mevcut. Sonrasında ise trafolara bakım yapılıp yeni trafolar eklenmişti" dedi. Turizm bölgelerinde yaşanan kesintilerin turisti çok çabuk etkilendiğine dikkati çeken Şakiroğlu, "Asansörlerde kalan turistler olabiliyor. Eğlence yerleri ve oteller bu tür kesintilerden olumuz etkilenir. Tam bir kaos yaşanabilir uzun süreli kesintilerde. Kimse istemez bu tür kesintileri" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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