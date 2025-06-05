Alanya'da 1 Ton 300 Kilogramlık Tosun 430 Bin TL'ye Satıldı

Alanya'da 1 Ton 300 Kilogramlık Tosun 430 Bin TL'ye Satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Alanya'daki kurban pazarında, 1 ton 300 kilogramlık tosun 430 bin TL'ye alıcı buldu. Büyükbaş hayvanların fiyatları 60 bin liradan başlayarak 430 bin liraya kadar çıkarken, küçükbaşlar ise 10 bin ile 30 bin lira arasında satılmakta.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 ton 300 kilogramlık tosun 430 bin TL' den alıcısını buldu.

Kurban Bayramı'na saatler kala tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da kurban pazarındaki yoğunluk devam ediyor. Alanya kurban pazarından Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 430 bin liraya kadar çıkarken, küçükbaş hayvanlar ise 10 bin ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca kurban pazarında geleneksel hale gelen pazarlık anları ise keyifli görüntülere sahne oldu. Kurban pazarında yaklaşık 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki tosun ise, 430 bin TL'ye alıcısını buldu.

Alanya'nın en büyük tosununu kendi yetiştirdiğini ve çiftlikte beslediklerini ifade eden Zeki Tunç(40) " Biz hayvanlarımızı arpa ve besi yemi ile besliyoruz. Tosunumuz 1 ton 300 kilogram geldi ve 430 bin TL'ye sattık" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, önce lisansını alacak

Yerlikaya ilk kez açıkladı! Artık önüne gelen bu mesleği yapamayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir

Ege depremi sonrası Görür'den korkutan açıklama! Bir kenti işaret etti
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.