Alaçatı'dan Hatay'a dayanışma köprüsü

Alaçatı Gıda Topluluğu, Hatay'daki narenciye üreticileri için başlattığı 'Dalından Sofraya, El Birliğiyle Hatay'a' kampanyası ile hem üreticilere destek verdi hem de depremzedelere ürün ulaştırdı.

Çeşme Alaçatı Gıda Topluluğu, "Dalından Sofraya, El Birliğiyle Hatay'a" sloganıyla anlamlı bir dayanışma kampanyası başlattı. Hatay'daki narenciye üreticilerinden ürün sipariş eden Alaçatı gönüllüleri, hem üreticilere katkı sundu hem de ürünleri depremzedelere ulaştırdı.

Hatay'daki küçük ölçekli narenciye üreticileri, soğuk hava depolarının olmaması nedeniyle ürünlerini dalından satmak zorunda kalıyor. Satılamayan ürünler ise çöp olma riskiyle karşı karşıya. Bu tablo karşısında Alaçatı Gıda Topluluğu (AGT), üreticilerle depremzedeler arasında bir dayanışma köprüsü kurdu.

"Dalından Sofraya, El Birliğiyle Hatay'a" sloganıyla düzenlenen destek kampanyası kapsamında, topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçları için verdikleri siparişlerle üreticilere doğrudan destek sağlandı. Ayrıca bağışlar yoluyla oluşturulan bütçeyle yapılan alımlar hem üreticilere katkı sundu hem de konteyner kentlerde yaşayan Hataylılara ulaştırıldı.

Kampanya, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin yürüttüğü "Hatay için birlikte" projesi kapsamında gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde iki yıl boyunca üreticilere agrotarım eğitimi verilerek, zehirsiz ve sağlıklı ürün yetiştirmeleri desteklendi. Bu çalışmanın, yalnızca bölge için değil, ülke genelinde sürdürülebilir ve sağlıklı tarım adına da önemli bir örnek oluşturduğu vurgulandı.

Bağışlar karşılığında satın alınan mandalinalar, Yatko Aşevi aracılığıyla konteyner kentte yaşayan çocuklara dağıtıldı. Topluluk üyelerinin kendi gereksinimleri için temin edilen narenciye ürünleri ise Alaçatı Turizm Derneği'nin bahçesinde alıcılarına teslim edildi.

Alaçatı Gıda Topluluğu, bir yandan kendi çevresindeki üreticilere destek olmayı sürdürürken, diğer yandan Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretim yapan çiftçilere de ulaşmayı hedefliyor. Zehirsiz, güvenilir ve temiz gıdaya erişimi temel amaç olarak benimseyen AGT, Topluluk Destekli Tarım uygulamalarını Çeşme ve çevresinde yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. - İZMİR

