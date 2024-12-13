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Alaağaç Barajı ile Manisa'ya Yıllık Ek Gelir 34.8 Milyon Lira

Alaağaç Barajı ile Manisa'ya Yıllık Ek Gelir 34.8 Milyon Lira
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Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Alaağaç Barajı'nın tamamlandığını ve bu projenin Manisa'nın Demirci ilçesine yıllık 34 milyon 850 bin lira ek gelir sağlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Alaağaç Barajı'nda çalışmaların tamamlandığını belirterek, proje sayesinde bölge ekonomisinin 2024 yılı rakamlarıyla ortalama yılda 34 milyon 850 bin lira ek gelire kavuşacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Son dönemde yetiştirdiği endemik ürünlerle Türk tarımının öne çıkan merkezlerinden biri olan Manisa'nın Demirci ilçesine de bir baraj daha kazandırıldı. Alaağaç Barajı'ndaki çalışmaların tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje sayesinde bölge ekonomisinin 2024 yılı rakamlarıyla ortalama yılda 34 milyon 850 bin lira ek gelire kavuşacağını söyledi. Projenin DSİ'nin 2024 yılı performans hedefinde olduğunun altını çizen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Alaağaç Barajı'nı yılsonuna kadar yetiştirebilmek için yaz ayları boyunca yoğun bir tempoda çalıştık. Gövde dolgusu, dolusavak ve vana odası imalatlarını bitirdik. Tıkaç betonunu atarak barajda su tuttuk. Manisalı üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Manisa'nın Türk tarımının lokomotif kentlerinden biri olduğunu vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, üreticilerimizin dünya ile rekabet edebilir şartlara ulaşabilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Alaağaç Barajı'nı da bu hedef doğrultusunda inşa ettiklerini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 40.5 metre olarak inşa ettiğimiz barajımızda 3 milyon 600 bin metreküp su depolayacağız. 4 bin 100 dekar araziyi borulu basınçlı sistem ile sulayacağız. Sulu tarım olanağının artmasıyla bölge üreticilerimiz katma değeri yüksek farklı ürünleri yetiştirme olanağına da sahip olacak. Ayrıca sulama maliyetleri düşecek. Çiftçimiz 2024 yılı rakamlarıyla yılda 34 milyon 850 bin lira daha fazla kazanacak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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