Aksa Jeneratör, Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Adımlarıyla Büyüyor

Aksa Jeneratör, geçen yıl toplam 146 sistemsel iyileştirme gerçekleştirerek dijital operasyon kapasitesini artırırken, sürdürülebilirlik hedeflerine daha sağlam teknolojik zemin sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Jeneratör sürdürülebilirlik ve faaliyet raporlarıyla 2024 yılı çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını kamuoyuyla paylaştı.

Sürdürülebilir büyüme vizyonunu, dijitalleşme, döngüsel ekonomi, iklim dostu üretim ve kapsayıcı insan kaynakları uygulamalarıyla güçlendiren şirket, faaliyet raporunda ise yıl boyunca hayata geçirdiği stratejik adımları ve finansal sonuçları ortaya koydu.

Aksa Jeneratör'ün internet sitesindeki raporlarda, şirketin sürdürülebilir büyümeyi esas alan vizyonu doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansına detaylı şekilde yer veriliyor. Sürdürülebilirlik raporu, şirketin Türkiye, Çin ve İspanya'daki Dagartech üretim tesisinin faaliyetlerini kapsarken, faaliyet raporunda ise global satış ve kiralama faaliyetleri, finansal ve operasyonel göstergeleri ve sosyal sorumluluk konuları şeffaflıkla paylaşılıyor.

Şirketin 2024'teki çalışmaları Sürdürülebilirlik Raporu'nda "Daha Güçlü Büyüme İçin", "Daha Güçlü Toplum İçin" ve "Daha Güçlü Gelecek İçin" olmak üzere üç ana başlıkta ele alınıyor.

Geçen yıl, RE-GEN Dönüşüm Projesi'ni başlatan Aksa Jeneratör, bu sayede gerçek zamanlı veri analitiğiyle daha doğru, hızlı ve etkili kararlar almaya başladı. Toplam 146 sistemsel iyileştirmesi gerçekleştiren Aksa Jeneratör, dijital operasyon kapasitesini artırırken, sürdürülebilirlik hedeflerine daha sağlam bir teknolojik zemin sağlıyor.

Aksa Jeneratör'ün tesislerinde kurulan geri dönüşüm sistemleriyle kullanılan su arıtılarak yeniden üretim sürecine kazandırılıyor. Türkiye'de arıtılan atık sular çevreye zarar vermeyecek şekilde Çerkezköy OSB kanalına deşarj edilirken, Çin'de atık su tamamen geri kazanılarak endüstriyel deşarj sıfıra indiriliyor.

Geçen yıl Türkiye'deki karbon salımı, güneş enerjisi kullanımı sayesinde yaklaşık 4 bin 268 tondan 2 bin741 tona indirildi. Merkez Servis lokasyonunda ise emisyon miktarı 334 tondan 318 tona geriledi.

Şirket, aynı yıl toplam 3 bin 18 megavatsaat elektrik tüketiminin yüzde 36'sını üretim tesisinin çatısında kurulu güneş enerjisi sisteminden karşılayarak şebekeye 146 megavatsaat temiz enerji aktardı.

Karbon ayak izinde azalma, enerji verimliliğinde artış

Şebekeden temin edilen kalan enerji ise yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını belgeleyen YEK-G sertifikası ile desteklendi. Böylece, şebekeye bağlı karbon ayak izi sıfıra düşürüldü.

Aksa Jeneratör, üretim süreçlerinde atıkları en aza indirmek ve değer yaratan kaynaklara dönüştürmek amacıyla, atıkları türlerine göre kaynağında ayrıştırıyor ve lisanslı tesislerle iş birliği içinde geri kazanım ve bertaraf süreçlerini yürütüyor.

Türkiye'de Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olan şirket, 2024'te 1847 ton tehlikesiz atık üretti ve bunun 1752 tonunu geri dönüştürdü. Aynı yıl 43,5 ton tehlikeli atık oluştu, tamamı lisanslı kuruluşlara gönderildi.

2030'da dünyanın en büyük 3 jeneratör üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda 2024 yılı boyunca stratejik adımlar atan Aksa Jeneratör, enerji depolama sistemleri alanında gerçekleştirdiği iş birliğiyle bu sektöre güçlü bir giriş yaptı. Ürün portföyünü yeni ürünlerle zenginleştiren şirket, WL 4000 K aydınlatma kulesi, kiralama sektörüne özel geliştirilen Rental Pack (Ak-Re) serisi ve çevreci Stage V motorlu jeneratörlerle müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini artırdı.

Sunduğu güvenilir enerji çözümleriyle 18 ülkede, 22 yurtdışı ofisiyle faaliyet gösteren Aksa Jeneratör, Houston'da faaliyete geçen yeni ticaret merkezi ile Kuzey ve Güney Amerika pazarına özel çözümler sunmaya devam ediyor.

Şirket, hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla da müşteri deneyimini daha da ileriye taşıyor. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli sponsorluklarla ise topluma katkı sunmaya devam ediyor.