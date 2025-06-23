Aksa Enerji, Yeni Web Sitesi ile Dijital Dönüşümünü Hızlandırıyor

Aksa Enerji, Yeni Web Sitesi ile Dijital Dönüşümünü Hızlandırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Enerji, yeni web sitesi ile kullanıcı dostu arayüz, mobil uyumluluk ve modern tasarım özellikleri sunarak dijital dönüşüm yolculuğundaki önemli bir adımı attı. 2030 global stratejisi kapsamında hayata geçirilen yeni site, kullanıcı deneyimini ön planda tutuyor.

Aksa Enerji yeni web sitesi, kullanıcı dostu arayüzü, mobil uyumu ve modern tasarımıyla şirketin global vizyonunu dijital platforma taşıyor.

Serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, dünyanın önde gelen enerji çözüm ortaklarından biri olma vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm yolculuğunun önemli adımlarından birini daha hayata geçirerek web sitesini yeniledi. Yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni web sitesi, kurumsal bilgileri ve yatırımcı ilişkileri içeriklerini tek bir platformda birleştiren ve kullanıcı deneyimini merkeze alan bir platform olarak tasarlandı. Kullanıcı dostu arayüzü, mobil uyumlu yapısı ve modern tasarımı ile dikkat çeken yeni site; hızlı erişim ve kolay navigasyon özellikleriyle ziyaretçilerine yenilikçi bir deneyim sunuyor. 2030 global stratejisinin önemli bir adımı olarak hayata geçirilen web sitesine aksaenerji.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı

Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.