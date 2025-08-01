Aksa Enerji, Gabon'da 145 MW Doğalgazlı Elektrik Santrali Yatırımı Gerçekleştiriyor

Serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, Gabon'da toplam 145 MW kurulu güçte Doğalgazlı Elektrik Santrali yatırımına imza atıyor. Başkent Libreville ve Port Gentil şehrinde devreye alınacak santraller, ülkenin enerji arz güvenliğine ve ekonomik kalkınmasına uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor.

7 ülkedeki 11 santraliyle 3 bin MW'tan fazla kurulu güce sahip serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, Afrika'daki yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Gabon'un başkenti Libreville ve ülkenin ekonomi merkezi Port Gentil'de bölgenin acil elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulacak doğalgazlı elektrik santrallerinin uzun vadeli kiralanması ve işletilmesi için imza sürecini tamamladı.

Şirket, Gabon Cumhuriyeti Elektrik Kurumu (Société d'Energie et d'Eau du Gabon "SEEG") ile imzaladığı anlaşma kapsamında yerli doğal gaz kaynaklarını kullanarak üretim yapacak ve 10 yıl süreyle elektrik tedariki sağlayacak. Gabon'un enerji arz güvenliğine uzun vadede katkı sunacak olan santraller 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye alınacak, yerel doğal gaz kaynaklarını kullanarak üretim gerçekleştirecek.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, yatırıma ilişkin şunları söyledi: "Şirket olarak bir yandan üç ayrı ülkede devam eden yatırımlarımızı tamamlamak için yoğun bir çaba gösterirken; diğer yandan yeni yatırım hamlelerine de cesaretle imza atıyoruz. Bu kapsamda, bugüne kadar hızlı ve verimli bir şekilde tamamladığımız elektrik santralleri yatırımlarımızla ve güvenilir iş ortağı olarak yatırım yaptığımız ülkelerde ortaya koyduğumuz işletmecilikle Aksa Enerji, Afrika kıtasında enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlamak isteyen ülkeler için aranan bir global şirkete dönüşmüş durumdadır. Bu çerçevede, Gabon Devleti'nin enerji arzı ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak projede, Aksa Enerji güvenli bir iş ortağı olarak seçilmiş oldu. Gabon'da hayata geçireceğimiz santral projemizle yalnızca elektrik üretmeyecek; aynı zamanda bölgenin acil enerji ihtiyaçlarına da sürdürebilir çözümler sunacağız. Bu yatırım, Afrika'daki sürdürebilir yüksek büyüme hedefi doğrultusunda devam eden kararlılığımızın bir göstergesidir. Afrika'nın enerji geleceğini daha sürdürülebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL