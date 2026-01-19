Haberler

Aksa Enerji'nin Gana Kumasi Santrali'nin ilk fazı basit çevrimde 130 megavat kurulu güce ulaştı

Aksa Enerji'nin Gana Kumasi Santrali'nin ilk fazı basit çevrimde 130 megavat kurulu güce ulaştı
Aksa Enerji, Gana'da inşa ettiği Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin ilk fazında 130 megavat kurulu güce ulaştı. Proje, Gana'nın enerji talebine sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor ve yerel istihdam ile bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Aksa Enerji'nin Gana'da inşa ettiği Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin 179 megavatlık ilk fazı basit çevrimde 130 megavat kurulu güce ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 ülkede 11 santral operasyonu yürüten ve 3 bin megavatı aşan kurulu güce sahip Aksa Enerji, Kumasi Santrali yatırımında önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

İlk faz çalışmaları kapsamında Aralık 2025'te kısmi ticari üretime başlayan santral, basit çevrimde 130 megavat kurulu güce ulaştı.

Toplam 350 megavat kurulu güce sahip olarak tasarlanan Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin, bu yılın ilk çeyreğinde 179 megavat kapasiteyle kombine çevrim modunda devreye alınması hedefleniyor. Santral, Gana'nın artan elektrik talebine uzun vadeli ve sürdürülebilir çözüm sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, Gana Kumasi santralinde kısmi ticari üretimin ardından 130 megavat kurulu güce ulaşmalarının, bu stratejik yatırımın planlanan şekilde ve yüksek bir operasyonel disiplinle ilerlediğini gösterdiğini belirterek, "Aksa Enerji olarak bulunduğumuz ülkelerde enerji arz güvenliğini güçlendiren, uzun vadeli ekonomik değer yaratan ve şebeke istikrarına katkı sağlayan altyapılar geliştiriyoruz. Gana'da attığımız bu adım, entegre yatırım ve işletme modelimizin sahadaki başarısının güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 20 yıl süreli ve ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında hayata geçirilirken, santralin finansmanı, inşası, işletmesi ve bakım süreçleri tamamen Aksa Enerji tarafından üstleniliyor. Bu entegre yapı, yatırımın hem operasyonel sürekliliğini hem de uzun vadeli finansal öngörülebilirliğini destekliyor.

Basit çevrimde 130 megavata ulaşılmasıyla birlikte Kumasi Santrali, Gana'nın ulusal şebekesindeki arz güvenliğine katkı sunarken, ilerleyen süreçte 2 fazda tam kapasiteyle devreye girecek kombine çevrim santrali yüksek verimlilik ve sürdürülebilir üretim sağlayacak. Proje, aynı zamanda yerel istihdama ve bölgesel kalkınmaya sağladığı katkıyla da öne çıkıyor.

Aksa Enerji, Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalarda küresel büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Kumasi Santrali, şirketin bu yaklaşımının Afrika'daki önemli yapı taşlarından biri olarak konumlanıyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
