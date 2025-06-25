Aksa Enerji, AFC ile 150 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması İmzaladı

Aksa Enerji, AFC ile 150 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması İmzaladı
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Aksa Enerji, Africa Finance Corporation ile toplam 150 milyon dolar büyüklüğünde bir kredi sözleşmesi imzalayarak Afrika'daki enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor. Anlaşma, Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenmesini de simgeliyor.

Aksa Enerji, Afrika kıtasının önde gelen kalkınma finans kuruluşu Africa Finance Corporation (AFC) ile toplam 150 milyon dolar büyüklüğünde kredi sözleşmesi imzaladı.

Aksa Enerji, Afrika'daki yatırımlarını destekleyen önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, Afrika kıtasının önde gelen kalkınma finans kuruluşu Africa Finance Corporation (AFC) ile toplam 150 milyon dolar büyüklüğünde kredi sözleşmesi imzalayarak Afrika'nın enerji dönüşümüne ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli bir katkı sunmaya hazırlanıyor.

Açıklamaya göre, anlaşma kapsamında AFC, Aksa Enerji'nin doğal gaz kaynaklı santral projelerinde kullanılmak üzere finansal destek sağlayacak. Bu ortaklık, sadece iki kurumun iş birliğini değil, aynı zamanda Türkiye ve Afrika arasındaki derinleşen ekonomik ve stratejik iş birliğinin de somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. AFC'nin uluslararası finansal tecrübesi, güçlü sermaye yapısı ve risk azaltıcı mekanizmaları; Aksa Enerji'nin deneyimi, uzman insan kaynağı ve global operasyon kabiliyetiyle birleşerek Afrika'nın enerji arz güvenliğini daha da güçlendirecek ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasıyla ekonomik büyümesine ivme kazandıracak.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Afrika'da hayata geçirdiğimiz her yatırım, Aksa Enerji'nin küresel büyüme yolculuğunun yanı sıra, Türkiye'nin Afrika ile derinleşen ekonomik ve stratejik iş birliğinin de güçlü bir göstergesidir. Africa Finance Corporation ile imzaladığımız bu anlaşma, yalnızca bir finansman iş birliği değil; bilgi birikimi, teknik uzmanlık ve ortak vizyonun birleşimiyle Afrika'nın enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik somut bir adımdır. Aksa Enerji'nin Asya ve Afrika'da kanıtlanmış altyapı uygulama gücü ile AFC'nin finansal ve yapısal kapasitesini bir araya getirerek, Afrika kıtasında kalıcı, sürdürülebilir ve örnek teşkil edecek projelere imza atacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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