Aksa Carbon sürdürülebilirlik taahhüdünü UN Global Compact ile güçlendirdi

Aksa Carbon, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza atarak sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini uluslararası boyuta taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Limit Aşımı Günü (Earth Overshoot Day), doğal kaynakların verimli kullanımına ve sürdürülebilir üretim anlayışına yönelik kurumsal adımların önemini gündeme taşıdı.

Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi Aksa Carbon, UN Global Compact'a katılarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki evrensel ilkeleri iş süreçlerine entegre etme taahhüdünü bir kez daha ortaya koydu.

Şirket, kısa süre önce yayımladığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nun ardından UN Global Compact'a katılarak sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini uluslararası ölçekte güçlendirdi.

"Köklü Deneyim, Güçlü Gelecek" temasıyla yayımlanan 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nun ardından gerçekleşen bu katılım, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını uluslararası bir çerçevede destekleyen önemli adımlardan biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Carbon Genel Müdürü Gürcan Koman, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel performans göstergeleriyle sınırlı bir yaklaşım olarak değil, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Koman, UN Global Compact'a katılımın şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını uluslararası ölçekte daha güçlü bir çerçeveyle destekleyen önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "İnsan haklarından çalışma standartlarına, çevreden etik iş anlayışına kadar uzanan evrensel ilkeleri iş süreçlerimize entegre etme kararlılığımızı da ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İleri malzemeler alanındaki uzmanlıklarını sürdürülebilirlik vizyonuyla birleştirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Koman, "Yalova tesislerimizdeki ileri üretim yetkinliğimizle stratejik sektörler için yüksek katma değerli çözümler geliştiriyor, yerli üretim kapasitemizi güçlendiriyoruz. Sürdürülebilir büyümeyi destekleyen teknolojilerle enerji dönüşümünün önemli paydaşlarından biri olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Küresel hedeflere katkı sunan iş modeli

Dünyanın en geniş kapsamlı kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact, şirketleri stratejilerini evrensel ilkelerle uyumlu hale getirmeye ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda değer üretmeye teşvik ediyor.

Aksa Carbon, bu küresel ağın bir parçası olarak düşük karbonlu üretim, izlenebilirlik, döngüsel ekonomi ve ileri malzeme teknolojileri alanındaki çalışmalarını uluslararası sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürecek.

Kaynak: AA