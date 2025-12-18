Haberler

Aksa Akrilik inovasyon gücünü çocuklar için sosyal faydaya dönüştürdü

Aksa Akrilik, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile işbirliği yaparak, 'Eşit Fırsatlar, Sıcak Yarınlar' projesine destek verdi. Proje kapsamında geliştirilen yüzde 100 akrilik 'Cotonit' ipliği ile çocuklar için kazak üretimi gerçekleştirilecek.

Aksa Akrilik, geliştirdiği özel iplik teknolojisini, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) işbirliğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukların hizmetine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding'in kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Aksa Akrilik, sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında üretim gücünü toplumsal faydayla buluşturmayı hedefleyen bir işbirliğine imza attı.

Sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odağında projeler yürüten Aksa Akrilik, TOÇEV tarafından yürütülen "Eşit Fırsatlar, Sıcak Yarınlar" projesine destek verdi.

Proje kapsamında çocuklara ulaştırılacak kazakların üretiminde, şirketin Aksafil tesislerinde geliştirdiği yüzde 100 akrilik "Cotonit" ipliği tercih edildi.

Trikoyla yuvarlak örme sektörlerinde kullanılan söz konusu iplik, doğal hissi, boncuklanmaya karşı direnci ve uzun ömürlü kullanım imkanıyla öne çıkıyor.

Yumuşak dokusu ve dayanıklılığının yanı sıra yüzey düzgünlüğüyle renklerin daha canlı ve kalıcı kalmasını sağlayan ürün, çocukların kış mevsimini daha konforlu geçirmesi amacıyla projeye entegre edildi.

Şirket, söz konusu işbirliğiyle üretimdeki teknik bilgi birikimini ve inovasyon gücünü sosyal faydaya dönüştürmeyi hedeflerken, TOÇEV'in eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlama misyonuna da katkıda bulunuyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
