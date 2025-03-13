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Aksa Akrilik'e Yüksek Kredi Notu: AAA (Tr) Stabil Görünüm

Aksa Akrilik'e Yüksek Kredi Notu: AAA (Tr) Stabil Görünüm
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JCR Eurasia Rating, Aksa Akrilik'i yatırım yapılabilir yüksek düzeyde bir şirket olarak değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu AAA (Tr)-(Stabil Görünüm) olarak belirledi. Bu değerlendirme ile Aksa Akrilik, Türkiye'nin en yüksek kredi notuna sahip şirketleri arasına girdi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Aksa Akrilik'i yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Tr)-(Stabil Görünüm)" olarak belirledi. Yeni değerlendirmeyle birlikte, Aksa Akrilik, Türkiye'nin en yüksek seviyede yatırım yapılabilir kredi notuna sahip şirketleri arasında yer aldı.

Dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik, JCR Eurasia Rating tarafından yapılan derecelendirmede, sağlıklı finansal yapısı ve güçlü kredi ödeme kapasitesi ile yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisindeki şirketler arasındaki yerini aldı.

JCR Eurasia Rating; Aksa Akrilik'in Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu "AAA (Tr)" olarak belirledi. Ayrıca, şirketin kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki güvenilirliğine de dikkat çekildi.

Aksa Akrilik Genel Müdürü Didem Tunçbilek, "Bu değerlendirme, şirketimizin güçlü finansal yapısını ve sürdürülebilir büyüme stratejisini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye'nin yatırım yapılabilir en yüksek kredi notlarından birine sahip olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Güçlü bilanço yapımız, yenilikçi Ar-Ge yatırımlarımız ve küresel pazardaki liderliğimizle büyümeye ve yatırımcılarımıza değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Değerlendirmede; şirketin karlılık göstergelerin korunması, net işletme sermayesi, döviz bazlı gelir akışı gibi kriterlerin yanı sıra, ürün portföyündeki çeşitlilik ve karbon elyaf sektöründeki yatırımları dikkate alındı. Diğer taraftan, Aksa Akrilik'in güçlü Ar-Ge yetkinlikleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum göstermesi ve rekabet avantajları da notun belirlenmesinde etkin rol oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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