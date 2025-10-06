Akkuyu Nükleer Santrali'nde 2026 Hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Akkuyu o eski hızına kavuşacak. ve bizim hedefiniz 2026 yılında ilk reaktörü devreye almak olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 11'inci Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın açılış programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nükleer enerjinin Türkiye için stratejik bir zorunluluk olduğunu belirten Bayraktar, "Nükleer enerji Türkiye'nin olmazsa olmazlarından. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Dünyadaki gelişmiş birçok ülke nükleer santrallere sahip ve dünya bugün enerjisinin yaklaşık yüzde 9'unu nükleerden karşılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de buna kayıtsız kalmaması lazım ve biz bu anlamda Akkuyu'da 4 reaktörün inşasına devam ediyoruz. 2018 Nisanı ayında ilk lisansı verdikten sonra 7 yıllık bir inşaat süresi hedefleniyordu. Yani 2025 yılı Nisan ayında devreye alınması gerekiyordu. Fakat pandemi süreci ve Rusya - Ukrayna savaşı kaynaklı bir takım yaptırımlar yaşandı. Bazı şirketler teslim etmeleri gereken ekipmanları zamanında göndermediler. Dolayısıyla bunlardan kaynaklı bir takım gecikmeler yaşandı. İnşallah Akkuyu o eski hızına kavuşacak. ve bizim hedefiniz 2026 yılında ilk reaktörü devreye almak olacak" dedi. - İSTANBUL