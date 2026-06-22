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Rosatom Genel Müdürü Likhachev: Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin inşası tamamlandı

Rosatom Genel Müdürü Likhachev: Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin inşası tamamlandı
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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu NGS sahasında yaptığı açıklamada 1. güç ünitesinin inşasının tamamlandığını ve soğuk hidrostatik testlerin başladığını duyurdu. Ünitede görev yapacak 1930 personelin yüzde 40'ından fazlasını Türk vatandaşları oluşturuyor.

AKKUYU NGS sahasını ziyaret eden Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, "Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin inşası tamamlandı" dedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev başkanlığındaki heyet, Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti. Likhachev ziyaret kapsamında, 1. güç ünitesinde yürütülen işletmeye alma çalışmalarını inceledi.

Likhachev saha turu kapsamında, 1. güç ünitesinin reaktör binası merkez salonunu ziyaret etti. Burada kendisine reaktöre temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi işleminin ve reaktör montajının tamamlandığına ilişkin raporlar sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamada "Temsili yakıtın yüklenmesinin ardından uzmanlar, koruyucu boru bloğu ile reaktör üst bloğunun montajını da tamamladı. Böylece reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testlerine hazırlanması sürecindeki en önemli aşamalardan biri başarıyla tamamlanmış oldu" denildi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnşaat çalışmalarının tamamlandığını resmen teyit ediyoruz. Bugün gece saatlerinde reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Ardından işletmeye alma operasyonlarının başlamasına yalnızca birkaç hafta kalacak. Gerçekleştirilen tüm çalışmaların sonuçlarına göre kapsamlı bir değerlendirme yapılacak ve son aşamaya ilişkin gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu süreç, 42 kilometrelik bir maratonun son 100 metresine benziyor. Artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu aşamada tüm imkanların seferber edilmesi gerekiyor. Son hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından biri de işletme personelinin göreve başlamasıdır. 1. güç ünitesinde görev yapacak personel sayısı 1930 kişidir. Bu uzmanların yüzde 40'tan fazlasını Türkiye vatandaşları oluşturuyor. Bu durumdan büyük gurur duyuyoruz. Söz konusu uzmanların önemli bir bölümü üniversitelerimizden mezun olmuş, şu anda Rusya'daki simülatörlerde ve nükleer güç santrallerinde eğitim ve uygulamalı staj programlarına devam ediyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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