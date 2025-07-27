Akkuyu NGS İtfaiye Birimi, Mersin'deki Orman Yangınına Müdahale Etti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İtfaiye Birimi, Mersin'in Bahçederesi bölgesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NGS İtfaiye Birimi, Akkuyu NGS inşaat bölgesinde bulunan Taşucu Mahallesinden yaklaşık 7 kilometre kuzeyde, Bahçederesi bölgesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için yapılan çalışmalara katıldı.

Santral için tehdit oluşturmayan yangın, Akkuyu NGS sahasına 45 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Akkuyu NGS'den yangın bölgesine bir orman itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 36 itfaiye personeli sevk edildi.

Mersin Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını koordine eden ve sorumluluk alanlarını dağıtan Bölge Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılan çalışmalar sayesinde yangın kontrol altına alındı.

"İtfaiye birimi, Mersin ilinde çıkan orman yangınına hızla müdahale etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS İtfaiye Birimlerinin, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına güç ve ekipman desteği sağlama konusunda önemli rol oynadığını belirtti.

Butckikh, saha dışındaki yerel makamlara her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali şantiyesinin itfaiye birimi, Mersin ilinde çıkan orman yangınına hızla müdahale etti. Hızlı müdahale yeteneği, becerileri ve özel ekipmanlarıyla itfaiye birimimiz, özellikle sıcak Akdeniz ikliminde santralin ve çevre bölgelerin güvenliğinin temelini oluşturuyor."

Akkuyu NGS'nin, yangınlara karşı güvenilir şekilde korunduğuna vurgu yapan Butckikh, "Daha tasarım aşamasında, en yeni yanmaz malzemelerin kullanımıyla güç ünitelerinin yapılarının yangına dayanıklılığı artırılmış, yangın yaymayan kablolar, yangına dayanıklı yağlar ve en etkili gelişmiş otomatik yangından korunma sistemleri kullanılmıştır. Akkuyu NGS, dünyadaki en güvenli nükleer santraller arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.