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Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Akhisar'da zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi sürerken, sektör temsilcileri mevcut piyasa şartlarında zeytinyağı fiyatlarında artış beklemediklerini belirtti. Üreticide 40-60 lira arasında alıcı bulabilen zeytin, market raflarında 450-500 liraya kadar satılırken, sektör temsilcileri fiyat oluşumunda üretim maliyetleri, piyasa şartları ve denetimlerin belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin sofralık zeytin ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan ve 15 milyon zeytin ağacı varlığıyla ilk sırada yer alan Manisa'nın Akhisar ilçesinde bu yıl zeytin rekoltesi geçen yıla oranla 3 kat artarken, bahçelerde hasat, zeytinyağı işletmelerinde ise üretim devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde zeytin üreticisi Erol Aydın, bu yıl domat zeytininde fiyatların geçen yıla göre önemli ölçüde gerilediğini belirtti. Geçen yıl kilogramı 100 liradan satılan domat zeytinin bu yıl 40-45 lira seviyelerinde işlem gördüğünü ifade eden Aydın, yağlık zeytinde de benzer fiyatların oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 6 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edildiğini kaydeden Aydın, üreticideki fiyatlarla market raflarındaki fiyatlar arasındaki farkın dikkat çekici olduğunu dile getirdi. Biberli zeytinin marketlerde 500 liraya kadar satıldığını, üretici fiyatlarının ise 50-60 lira seviyesinde kaldığını belirten Aydın, mevcut fiyat tablosuna dikkat çekti.

"Zeytinyağı fiyatlarında artış beklemiyoruz"

Dereköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Avrupa'dan altın madalyaları bulunan Gizem Zeytinyağı işletmesinin sahibi Tuncay Bilen de zeytin ve zeytinyağı piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Akhisar'ın zeytin ve zeytinyağında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Bilen, kaliteli üretim yapmalarına rağmen ürünlerin hak ettiği değeri bulamadığını söyledi.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe fiyat oluşumunun önemli bir sorun olduğunu ifade eden Bilen, "Türkiye'de zeytin ve zeytinyağının başkenti Akhisar dediğimiz için başkente yakışacak şekilde kaliteli ürün çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak şu anda zeytin ve zeytinyağı çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ürettiğimizin hakkını alamıyoruz, ne yağda ne zeytinde" diye konuştu.

Üreticiden alınan ürünlerle marketlerdeki satış fiyatları arasındaki farkın yüksekliğine işaret eden Bilen, zeytinyağı fiyatlarında yakın dönemde artış beklemediklerini belirtti. Piyasadaki fiyat oluşumunda denetimlerin önemine de değinen Bilen, üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadar fiyatların daha sağlıklı bir şekilde oluşması gerektiğini ifade etti.

"Üreticinin desteklenmesi şart"

İtalya ve İspanya gibi ülkelerde zeytin üreticilerine sağlanan desteklerin Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücü açısından önemli olduğunu belirten Bilen, Türkiye'deki desteklerin yetersiz kaldığını ve bunun ihracatta dezavantaj oluşturduğunu söyledi.

Bilen, "İtalya'da çiftçiye 1 ton yağ için bin 700 avro destek veriliyor. Bizim ülkemizde ise verilen destek çok düşük kaldı, onu da kaldırdılar. İtalyan ve İspanyol üreticilerle ihracatta boy ölçüşmemiz ciddi anlamda zorlaşıyor" dedi.

Akhisar'da zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi devam ederken, sektör temsilcileri mevcut piyasa şartlarında zeytinyağı fiyatlarında yükseliş beklemediklerini ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı