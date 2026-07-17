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Akhisar'da ürünler teknik ekiplerin yakın takibinde

Akhisar'da ürünler teknik ekiplerin yakın takibinde
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Manisa Akhisar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, anıza ekilen karpuz ve kavun tarlaları ile sanayilik domates üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıyor, üreticilere bitki besleme ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, anıza ekilen karpuz ve kavun tarlaları ile sanayilik domates üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrollerini sürdürüyor. Üreticiler, bitki besleme ve mücadele yöntemleri konusunda da bilgilendiriliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, anıza ekilen karpuz ve kavun tarlaları ile sanayilik domates üretim alanlarında inceleme ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde buğday hasadının tamamlanmasının ardından ikinci ürün olarak anıza ekim yöntemiyle yetiştirilen karpuz ve kavun alanlarında teknik personeller tarafından hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Çalışmalarda ayrıca yabancı ot mücadelesi ve bitki besleme uygulamaları da yerinde incelenerek üreticilere teknik bilgiler verildi.

Öte yandan sanayilik domates üretim alanlarında da hastalık ve zararlı kontrollerini sürdüren ekipler, üreticilere ürün sağlığının korunması, verim ve kalite kayıplarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla arazi kontrolleri ile üretici bilgilendirme çalışmalarının sezon boyunca devam edeceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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