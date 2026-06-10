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Akhisar'da hasat öncesi yaprak denetimi

Akhisar'da hasat öncesi yaprak denetimi
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akhisar’ın Pekmezci, Dağdere ve Sazoba mahallelerinde asma yaprağı üretim alanlarında hasat öncesi denetim yaparak pestisit kalıntı analizi için numune aldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Hasat Öncesi Denetim (HÖD) Programı kapsamında Akhisar ilçesinde asma yaprağı üretim alanlarında denetim gerçekleştirildi. Alınan numuneler, pestisit kalıntı analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla Hasat Öncesi Denetim Programı kapsamında Akhisar'a bağlı Pekmezci, Dağdere ve Sazoba mahallelerinde incelemelerde bulundu. Denetimlerde üretim alanlarından asma yaprağı numuneleri alınarak pestisit kalıntı analizleri için laboratuvara sevk edildi.

Hasat öncesinde gerçekleştirilen kontrollerle bitkisel ürünlerde kalıntı riskinin önüne geçilmesi, güvenilir ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Yetkililer, üreticilerin bitki koruma ürünlerini tavsiye edilen doz ve sürelerde kullanmalarının hem halk sağlığı hem de ürün kalitesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Spot: Akhisar'ın Pekmezci, Dağdere ve Sazoba mahallelerinde asma yaprağı üretim alanlarında hasat öncesi denetim yapan ekipler, pestisit kalıntı analizleri için numune aldı. Yapılan çalışma ile güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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