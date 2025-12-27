Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Kocalar RES projesindeki kapasite artışı tamamlandı

AKFEN Yenilenebilir Enerji, Çanakkale'deki Kocalar Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kapasite artış projesinin kalan 11,8 MW'lık bölümünü de ticari üretime alarak projeyi tamamladığını duyurdu. Böylece santralin toplam 29,5 MW'lık kurulu gücünün tamamı devreye girerken, şirket birinci aşama rüzgar enerjisi kapasite artış yatırımlarını planlanan takvim doğrultusunda tamamlamış olduğunu bildirdi.

Gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda Akfen Yenilenebilir Enerji, işletmekte olduğu yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 887 MW kurulu güce ulaştığını açıkladı. Şirket, rüzgar, güneş ve hidroelektrik kaynaklara dayalı dengeli üretim portföyüyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sunarken, yeni kapasite artışları ve teknoloji odaklı yatırımlarla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., Çanakkale'de yer alan Kocalar Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kapasite artış projesi kapsamında, projenin kalan 11,8 MW'lık bölümünü de ticari üretime aldı. Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. tarafından yürütülen Kocalar RES kapasite artış projesinin ilk bölümleri daha önce 7 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde devreye alınmıştı. 26 Aralık 2025 itibarıyla tamamlanan son aşamayla birlikte, santralin toplam 29,5 MW'lık kurulu gücünün tamamı ticari üretime geçmiş oldu.

'PLANLADIĞIMIZ YATIRIMLARIMIZI EKSİKSİK ŞEKİLDE TAMAMLADIK'

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, 2025 yılını değerlendirirken şu açıklamada bulundu: "2025 yılı, Akfen Yenilenebilir Enerji açısından planlanan yatırımların eksiksiz şekilde tamamlandığı, operasyonel gücümüzün ve üretim kapasitemizin önemli ölçüde arttığı bir yıl oldu. Şirketimizin birinci aşama yatırım programı kapsamında yer alan 102,2 MW'lık RES kapasite artış projelerini ve 85,3 MW'lık hibrit GES yatırımlarını planlanan takvim doğrultusunda başarıyla tamamladık. Eylül ayı itibarıyla devreye alınan hibrit GES projelerimizle birlikte, rüzgar, güneş ve hidroelektrik kaynaklara dayalı dengeli üretim portföyümüz daha da güçlendi. Bu yatırımlarla Türkiye'nin enerji dönüşümüne somut katkılar sağlarken, önümüzdeki dönemde de yatırım disiplinimizi koruyarak, yeni kapasite artışları ve teknoloji odaklı projelerle büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz."