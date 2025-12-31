Akfen Holding'in 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nda ESG verileri yer aldı

AKFEN Holding, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında benimsediği yaklaşımı ve somut performansını ortaya koydu. Rapor, sürdürülebilirliğin Akfen Holding için yalnızca bir raporlama alanı değil, kurumsal yönetimin temel bir parçası olduğunu gösteriyor. Rapor, Akfen Holding'in sürdürülebilirliği yalnızca bir raporlama konusu değil, kurumsal yönetim anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak ele aldığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Akfen Holding'in 2024 Sürdürülebilirlik Raporu; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), ve Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Metrikleri ile uyumlu olarak hazırlanarak, Türkiye'de sınırlı sayıda kurumun erişebildiği uluslararası raporlama olgunluğu hedeflendi. Akfen Grup Sürdürülebilirlik Lideri Emre Sezgin, "Hedefimiz, yalnızca bugünü değil, uzun vadeli ve kalıcı değer yaratan bir büyüme modelini sürdürülebilirlik ekseninde inşa etmek" diye konuştu.

Akfen Holding, 2024 yılında ilk kez katıldığı CDP Su Güvenliği Programı'nda 'B-', CDP İklim Değişikliği değerlendirmesinde ise 'B' (Yönetim Seviyesi) notu alarak çevresel riskleri yöneten ve fırsata dönüştüren bir yapı ortaya koydu. Aynı yıl içerisinde grup genelinde 43 milyon TL'nin üzerinde çevre yatırımı gerçekleştirilirken, Akfen Yenilenebilir Enerji özelinde yaklaşık 1,98 milyar TL'lik yatırım ile hibrit güneş ve rüzgar santrallerinin kapasite artırımları hayata geçirildi. Akfen Holding, sürdürülebilirlik yönetimini 'Sorumlu, Hedef Odaklı, Anlayışlı ve Etkileyici' başlıkları altında yapılandırarak, ESG yaklaşımını üst yönetimden tüm organizasyona yayılan bir yönetim modeli haline getirdi. 2024 itibarıyla Yönetim Kurulu'nda yüzde 33 kadın temsil oranına ulaşılması, kapsayıcılık ve eşitlik konusundaki yaklaşımın somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

SOSYAL ETKİ VE ÇEVREYE KATKI

Akfen Holding, sosyal etkiyi yalnızca destek projeleriyle değil, ana faaliyet alanlarının bir parçası olarak ele alıyor. TİKAV aracılığıyla eğitimde fırsat eşitliği, gençlerin gelişimi ve toplumsal gönüllülük projeleri sürdürülürken; sağlık, altyapı ve kamu hizmetleri alanındaki yatırımlar da yüksek kalite ve sürdürülebilirlik standartlarıyla yönetiliyor.

2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Akfen Holding için yalnızca bir performans özeti değil; aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele, su güvenliği, dijitalleşme ve kapsayıcı büyüme alanlarında geleceğe dönük güçlü bir yol haritası sunuyor. Yapay zeka ve veri analitiği temelli dijital uygulamaların operasyonlara entegre edilmesiyle, sürdürülebilirlik yaklaşımı verimlilik ve etki odağında güçlendiriliyor.