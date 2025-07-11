Akenerji'nin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Arttı

Akenerji'nin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Arttı
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Akenerji, kurumsal yönetim derecelendirme notunun 0.05 puan artışla 9.62'ye yükseldiğini duyurdu. Genel Müdür Hakan Yıldırım, bu artışın uluslararası standartlardaki yönetim modelinin bir kanıtı olduğunu belirtti.

AKENERJİ kurumsal yönetim derecelendirme notunun 0.05 puan artışla 9.62'ye yükseldiğini duyurdu.

Akkök Holding ve Çek Cumhuriyeti merkezli enerji üreticisi CEZ Grubu'nun yüzde 50 – yüzde 50 stratejik ortaklığındaki Akenerji'nin geçen yıl 10 üzerinden 9.57 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu bu yıl 0.05 puanlık artışla 9.62'ye yükseldi.

Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, "Mükemmele bir adım daha yaklaşan derecelendirme notumuz, uluslararası standartlardaki yönetim modelimizin somut bir kanıtıdır. Şirketimizin yönetim ve iç kontrol mekanizmalarının yapı ve işleyiş bakımından en iyi uygulama kategorisinde yer aldığını ve etkin bir şekilde işletildiğini; hissedarlarımızın haklarını en adil şekilde gözettiğimizi; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde yürüttüğümüzü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de notumuzu geliştirme hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne şirketlerin uyum seviyesini saptayan 'kurumsal yönetim uyum derecelendirme notu' 10 tam puan üzerinden hesaplanıyor ve 9 puanın üstündeki not en üst düzey uyum anlamına geliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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