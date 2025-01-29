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Akdeniz Chemson, Yeşil Mutabakatı Uyum Programına Kabul Edildi

Akdeniz Chemson, Yeşil Mutabakatı Uyum Programına Kabul Edildi
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Akdeniz Chemson, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın Responsible programına kabul edildi. Şirket, sürdürülebilirlik yol haritası oluşturmak için danışmanlık desteği alacak.

Günümüzde küresel rekabetin en belirleyici unsurlarından biri haline gelen Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda çalışmalarını sürdüren Akdeniz Chemson, Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan Responsible programına kabul edildi.

Dünyanın önde gelen polimer katkı maddesi üreticilerinden Akdeniz Chemson, OYAK'ın vizyon ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü 'sürdürülebilirlik' alanındaki çalışmaları ile sektöründe önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılının Haziran ayında devreye alınan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği -Responsible programına kabul edildi.

Yol haritası için ilk toplantı gerçekleştirildi

Yapılan açıklamaya göre, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği - Responsible programı kapsamında çalışmalara başlayan Akdeniz Chemson, Ticaret Bakanlığı tarafından atanan danışman firma ile "Mevcut Durum Analizi ve Sürdürülebilirlik Yol Haritası"nın hazırlanması için bir araya geldi. Şirketin Türkiye çapında programa kabul edilen ilk firma olması nedeniyle Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanı Ebru Gülsoy Rojas Atencio ve altı kişilik bir ekip de çalışmaları yerinde takip etmek üzere şirkete iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Şirket, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği - Responsible programı kapsamında oluşturacağı sürdürülebilirlik yol haritası ile kurumsal gelişimine ve sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sağlayacak önemli projeler tanımlamayı hedefliyor. Bir ay sürecek çalışmanın ardından hazırlanacak yeşil mutabakata uyum yol haritası ve proje kartları Ticaret Bakanlığı'na sunulacak. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından uygun bulunması halinde, şirketin projelerine Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik verilecek.

Danışmanlık desteği ve Responsible marka etiketini kullanma hakkı

Açıklamaya göre, AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamaya yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan danışmanlık destek programı, 26 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Program kapsamında, destek almaya hak kazanan firmalar arasında, sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli seviyenin üzerinde olduğu tespit edilen şirketler, danışmanlık desteğinin yanı sıra Responsible marka etiketini kullanma hakkına sahip olabilecek. Tüketicide ve üreticide sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik oluşturulan ve Ticaret Bakanlığı'na ait bir marka olan Responsible, firmaların sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli düzeyin üzerinde kapasite ve olgunluk seviyesinde olduğunu ifade ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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