Akdeniz Chemson, Sürdürülebilirlik Raporu ile Uluslararası Ödül Kazandı

Oyak çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Akdeniz Chemson, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu ile uluslararası arenada ödüle layık görüldü. Şirket, Uluslararası ARC Ödülleri'nde 'Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Vatandaşlık Raporu' kategorisinde gümüş ödül almaya hak kazandı.

Gelecek nesillere karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket eden ve tüm faaliyetlerini "sürdürülebilirlik" ilkesi doğrultusunda yürüten Akdeniz Chemson, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu ile küserel arenada ödül kazandı. Şirket, 28 ülkeden bin 375 başvurunun yapıldığı ARC Ödülleri'nin "Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Vatandaşlık Raporu" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Tüm paydaşlarıyla sürdürülebilir gelecek için çalışıyor

Yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını değerlendiren şirket, OYAK'ın Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisi ile uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarını üst yönetimin yanı sıra çalışanlarının da katılımıyla yürüten şirket, tüm faaliyetlerinde çalışanların, müşterilerin, son kullanıcıların ve toplumun sağlığını göz önünde bulunduruyor. Daha az kaynak tüketerek daha fazla değer oluşturmayı hedefleyen şirket, emisyon ve atıklarını azaltmak ve enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

ARC Ödülleri bu yıl 39'uncu kez düzenlendi

Raporlama ödüllerinin Oscar'ı olarak tanımlanan Uluslararası ARC Ödülleri, Mercomm tarafından bu yıl 39'uncu kez gerçekleştirildi. ARC Ödülleri, yıllık faaliyet ve performans raporlarında mükemmelliği ödüllendirmenin yanı sıra örnek ve özgün çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. - İSTANBUL