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Akdeniz İhracatçı Birlikleri mayısta 1,67 milyar dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri mayısta 1,67 milyar dolarlık dış satım yaptı
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı, mayıs ayında birlik ihracatının geçen yıla göre yüzde 24 artarak 1,67 milyar dolara çıktığını açıkladı. Ocak-mayıs döneminde toplam ihracat yüzde 14 artışla 7,99 milyar dolar oldu. En fazla ihracat İspanya, Irak ve Hollanda'ya yapıldı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı, birlik bünyesindeki ihracatın geçen ay 1,67 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Hıradağı, yazılı açıklamasında, mayısta birlik ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 arttığını kaydetti.

Dış satımın geçen ay 1,67 milyar dolara çıktığını kaydeden Hıradağı, "Akdeniz İhracatçı Birliklerinin ocak-mayıs döneminde toplam ihracatı yüzde 14 artışla 7,99 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Hıradağı, mayısta en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile yaş meyve sebze sektörlerinde yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mayıs ayında en fazla ihracat 153,7 milyon dolarla İspanya'ya gerçekleşti. Irak'a 132,9 milyon dolar, Hollanda'ya 109,3 milyon dolar, Romanya'ya 94,3 milyon dolar ve İtalya'ya 92,9 milyon dolar ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre İspanya pazarında yüzde 317, Fas'ta yüzde 197, Gürcistan'da yüzde 153, Yunanistan'da yüzde 108 ve Mısır'da yüzde 56 oranında artış sağlandı. Pazar çeşitliliğimizi güçlendiren bu tablo, Akdenizli ihracatçılarımızın küresel rekabet gücünü ve yeni pazarlara adaptasyon kapasitesini açık şekilde gösteriyor."

Kaynak: AA / Serkan Avci
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