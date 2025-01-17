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Akcoat, Yenilenebilir Enerji Sertifikası Alarak Sürdürülebilirlik Hedeflerini Belgeliyor

Akcoat, Yenilenebilir Enerji Sertifikası Alarak Sürdürülebilirlik Hedeflerini Belgeliyor
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Akcoat, enerji tüketiminin yüzde 73'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağladığını duyurarak, I-REC sertifikasını aldı. Bu önemli gelişme, şirketin çevre dostu üretim süreçlerine olan bağlılığını ve sürdürülebilirlik hedeflerini bir kez daha kanıtladı.

Akcoat, sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını bir adım daha ileriye taşıyarak, yenilenebilir enerji kullanımını belgeleyen I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) almayı başardı. Şirket, enerji tüketiminin yüzde 73'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağladığını duyurdu.

Emaye, seramik, cam, yapışmaz, dekoratif kaplamalar ve pigmentler gibi birçok ürün grubunda uzman olan Akcoat, sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, yenilenebilir enerji kullanımını belgeleyen uluslararası sertifika I-REC'i alarak, enerji tüketiminin büyük bir bölümünü temiz kaynaklardan karşıladığını resmi olarak belgeledi.

Şirketin Sepaş Enerji ile gerçekleştirdiği başarılı iş birliği sayesinde 2024 yılında, enerji tüketiminin yüzde 73'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağladıklarının altını çizen Akcoat Genel Müdürü Burç Yıldırım, bu önemli başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

"Akkök Holding'in sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, her zaman çevre dostu ve sürdürülebilir üretim süreçlerine olan bağlılığını Akcoat olarak bizler de iş stratejilerimizin merkezine koyuyoruz. I-REC sertifikası ile yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığımızı ve çevreye duyarlı üretim yaklaşımımızı bir kez daha kanıtlamış bulunuyoruz. Enerji tüketimimizin yüzde 73'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamış olmamız, yalnızca çevresel etkimizi azaltma hedeflerimize ulaşmamızda değil, aynı zamanda sektördeki sürdürülebilirlik dönüşümüne de öncülük etmemizde kritik bir adım oldu. Gelecekte de bu yönde attığımız adımları artırarak sürdüreceğiz."

Yıldırım, "Şirket olarak, yenilenebilir enerji kullanımımızı artırarak, karbon ayak izimizi azaltmaya ve geleceğe daha temiz bir dünya bırakmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre I-REC, üretilen veya tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını doğrulayan uluslararası bir sertifikasyon standardı. Elektrik üretiminin kaynağı, üretim tarihi ve ilgili diğer detayları içeren bu sertifika, yenilenebilir enerjinin izlenebilirliğini sağlayarak hem üreticilere hem de tüketicilere önemli avantajlar sunuyor. Bu sertifikalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlara dayalı enerji sistemlerinin yerini almasını hızlandırırken, enerji tüketicilerine kullandıkları enerjinin kaynağını kanıtlama imkanı verir. Ayrıca, karbon emisyonlarını azaltarak hem ulusal hem de uluslararası enerji hedeflerine katkıda bulunur ve enerji ticaretinin sürdürülebilirliğini sağlar. Bu sayede çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım atılmış olur. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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